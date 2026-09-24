Şansa bak: Bit pazarından aldı rekor fiyata sattı!

1983 yapımı nadir Atari oyunu Red Sea Crossing, açık artırmada 6 bin 562,50 dolara (319 bin lira) alıcı buldu. 2007 yılında bir garaj satışında ortaya çıkan oyun, video oyunu tarihinin en özel koleksiyon parçalarından biri olarak gösteriliyor.

Atari 2600 için geliştirilen Red Sea Crossing, Heritage Auctions tarafından 12-13 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen “Video Games Signature Auction” kapsamında 28003 lot numarasıyla satışa çıkarıldı. Ürün için 36 teklif verilirken, yüzde 25 alıcı komisyonunun dahil olduğu satışla birlikte oyunun orijinal ses kasedi de ilk kez bir açık artırma kaydına girdi.

PİYASAYA BÖYLE ÇIKTI

1983 yılında Inspirational Video Concepts bünyesinde Steve Schustack tarafından geliştirilen Red Sea Crossing, dini içerikli bir posta siparişi ürünü olarak hazırlandı. Dönemin geleneksel perakende kanallarında satışa sunulmayan oyun, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçiş hikayesini konu alıyor. Oyuncular, açılan suların arasında ilerlerken deniz yosunları, dev istiridyeler, Mısır ordusu ve zaman sınırı işlevi gören bir balık gibi engelleri aşmaya çalışıyor.

Oyun, dağıtım biçiminin yanı sıra paket içeriğiyle de standart yapımlardan ayrılıyor. Dönemin oyunlarında yalnızca kullanım kılavuzu yer alırken, Red Sea Crossing bir boyama kitabı ve Dale Evans Rogers tarafından seslendirilen açıklayıcı bir ses kasediyle birlikte satışa sunulmuştu.

GARAJ SATIŞINDA YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Yalnızca Christianity Today dergisinin 7 Ekim 1983 tarihli sayısında yer alan tek bir ilanla pazarlanan oyun, uzun yıllar boyunca belgelenemedi ve unutulmaya yüz tuttu. 2007 yılında Cincinnati'deki bir bitpazarında bir kopyasının bulunması, koleksiyoncular arasında oyunun varlığına ilişkin araştırmaları başlattı. 2011'de söz konusu dergi ilanının doğrulanmasıyla oyunun ticari varlığı kesinleşti.

Oyunun daha önce 2012 yılında gerçekleşen bir açık artırmada bir kopyası 10.400 dolara satılmış, aynı yıl Philadelphia'da bir başka kopyası daha ortaya çıkmıştı.

KASET İLK KEZ AÇIK ARTIRMA KAYITLARINDA

2026 yılındaki satışı öne çıkaran temel unsur, oyun kartuşunun yanı sıra eksiksiz paket içeriğinde bulunan orijinal ses kasedinin de açık artırmaya sunulmuş olması oldu. Müzayede evi, her iki parçanın da mükemmel durumda olduğunu ancak test edilmeden ve mevcut haliyle satıldığını belirtti.