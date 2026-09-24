‘Yaşlılıktandır’ deyip geçmeyin! Unutkanlık önemli bir işaret olabilir
Yaş ilerledikçe bazı isimleri veya randevuları zaman zaman unutmak normal karşılanabilirken, giderek sıklaşan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen unutkanlıkların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Memorial Göztepe Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Rahşan Adviye İnan, unutkanlığın her zaman Alzheimer belirtisi olmadığını, uyku sorunları, depresyon, vitamin eksiklikleri, tiroid hastalıkları ve bazı ilaçların da bu duruma yol açabileceğini belirterek, artan ve yaşamı etkileyen unutkanlıkların “yaşlılıktandır” denilerek geçiştirilmemesi gerektiğini vurguladı.