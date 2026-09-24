‘Yaşlılıktandır’ deyip geçmeyin! Unutkanlık önemli bir işaret olabilir

Demansın, beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucunda düşünme, hatırlama, dikkat ve konuşma gibi zihinsel işlevlerin günlük yaşamı etkileyecek düzeyde kaybedilmesini ifade eden bir sendrom olduğunu belirten Doç. Dr. Rahşan Adviye İnan, demansın tek bir hastalık olmadığını söyledi. Demansın farklı nedenleri bulunduğunu kaydeden İnan, en sık görülen nedenin ise Alzheimer hastalığı olduğunu ifade etti. "Her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmez" Yaş ilerledikçe hafızanın eskisi kadar hızlı çalışmayabileceğini belirten Doç. Dr. İnan, zaman zaman bir ismi hatırlayamamak veya bir randevuyu unutmanın tek başına Alzheimer ya da demans anlamına gelmediğini söyledi. İnan, "Burada önemli olan unutkanlığın ne sıklıkta yaşandığı ve günlük yaşamı ne ölçüde etkilediğidir" dedi. Giderek artan unutkanlıkların bazı durumlarda önemli bir uyarı işareti olabileceğini ifade eden İnan, "Aynı hikâyeyi kısa aralıklarla tekrar anlatmak, yakın zamanda yaşanan olayları tamamen unutmak, para hesabında veya ilaç kullanımında sık sık hata yapmak ya da daha önce iyi bilinen bir yerde yolu karıştırmak önemsenmesi gereken belirtiler arasında yer alabilir" diye konuştu. Demansın yalnızca hafızayı etkilemediğini de belirten İnan, kelime bulma, planlama ve yön bulma güçlüğünün yanı sıra bazı durumlarda kişilik özelliklerinde değişikliklerin görülebileceğini söyledi.