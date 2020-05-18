UMH’nin Vatiyye Üssü’nü işgalden kurtarmasının ardından kritik sözler

Libya’da Ulusal Mutabat Hükümeti’ne (UMH) bağlı ordu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlerden geri aldığını duyurdu.

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Vatiyye Askeri Üssü'nün geri alınmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Yusuf Alabarda, bölgede ele geçirilen silahların Hafter'e verilen desteği ortaya çıkarmak için önemli olduğunu söyleyerek "Vatiyye askeri üssü tamamen UMH güçlerinin eline geçti. Ele geçen hava üssünde Pantsir HSS'lerinden zırhlı araçlara kadar Haftere verilmiş silah sistemleri var. Şimdi yapılması gereken bu silahların buraya kimler tarafından gönderildiğini BM raporlarına geçirmek" dedi.

"Ülkelerin hesap vermesi talep edilecek"

Hafter'e destek verenlerin hesap vereceğini belirten Alabarda, "Libya Al-Ahrar'ın haberine göre aşağıda da paylaştığımız gibi ele geçirilen silahlar BMGK'da gündeme getirilerek, bu sistemleri terör gruplarının eline veren ülkelerden hesap vermesi talep edilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya destek veriyor

Bölge devletlerin yanı sıra Rusya da darbeci Hafter'e destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Silahlar BM raporlarına geçerse Rusya'nın da hesap vermesi gerekecek.