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UMH güçleri Kasr Bin Gaşir bölgesine girdi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus’un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:48:46 -
UMH güçleri Kasr Bin Gaşir bölgesine girdi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus’un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine girdi.


Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus’un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesini Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlattı. UMH güçleri, operasyon kapsamında Kasr Bin Gaşir bölgesine girerek, Hafter’e ait bazı askeri araçları ele geçirdi. Yerel kaynaklar, Kasr Bin Gaşir bölgesine giren UMH güçlerinin en az 3 Hafter milisini de esir aldığını belirtti.


Kasr Bin Gaşir bölgesi, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Hafter milislerinin elindeydi.

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