0553 313 94 23

UMED’den HDP’ye basın özgürlüğü tepkisi

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), HDP binasının önünde oturma eylemi yapan acılı annenin sesini duyuran basın görevlilerine gösterilen tepkinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:12
UMED’den HDP’ye basın özgürlüğü tepkisi

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), HDP binasının önünde oturma eylemi yapan acılı annenin sesini duyuran basın görevlilerine gösterilen tepkinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.


UMED, işini yapan basın görevlilerine HDP yetkililerinin tepki göstermesine ilişkin açıklama yaptı. Basın görevlilerinin, halkı bilgilendirmek, gerçeği göstermek ve vicdanın sesi olmak için çalıştıkları belirtilen açıklamada, “HDP önünde oturma eylemi başlatan acılı annenin sesi olan, toplumu bilgilendiren, gerçeği gösteren basın görevlilerine HDP’lilerin sergiledikleri tavrı kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğü engellenemez” ifadeleri yer aldı.


Diyarbakır’da 70 yaşındaki H.A., 21 yaşındaki oğlu için HDP İl Başkanlığı’nın camını kırıp bina önünde oturma eylemine başlamıştı. Oğlunun en son o binaya girdiğini ve bir daha haber alamadığını belirten acılı anne, oğlu gelen kadar oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. HDP İl Başkanlığı’ndan bir partili ise acılı annenin sesini duyuran gazetecilere tepki göstererek, oradan ayrılmalarını istemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:12
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler asfaltlandı
    1. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    2. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    5. Bahçe yangını korkuttu
    6. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    7. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    8. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    9. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    10. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    11. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    12. Endonezya polisi ayrılık yanlısı..
    13. MHP'den il başkanlıklarına "Malazgirt..
    14. Arabayla dükkana daldı
    15. Engelli anne-babasını taşıdığı motoru..
    16. Aydın Büyükşehir yaz konserine devam..
    17. Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip..
    18. Tarlasına Hint keneviri eken çift..
    19. Gaziantep’te evde çökme: 6 yaralı
    20. Memur-Sen Erzurum il yönetiminden..
    21. GÜNCELLEME - Gaziantep'te evin zemini..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Devlet Tiyatroları 1 Ekim’de..
    24. Yardım değil, iş istiyor
    25. Konyaaltı Belediyesi’nden Doyran’a..
    26. Borsa ilk yarıda yükseldi
    27. Tekirdağ’da otomobil şarampole uçtu: 2..
    28. Annesi gözleri önünde bıçaklanan küçük..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi