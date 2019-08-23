UMED’den HDP’ye basın özgürlüğü tepkisi

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), HDP binasının önünde oturma eylemi yapan acılı annenin sesini duyuran basın görevlilerine gösterilen tepkinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

UMED, işini yapan basın görevlilerine HDP yetkililerinin tepki göstermesine ilişkin açıklama yaptı. Basın görevlilerinin, halkı bilgilendirmek, gerçeği göstermek ve vicdanın sesi olmak için çalıştıkları belirtilen açıklamada, “HDP önünde oturma eylemi başlatan acılı annenin sesi olan, toplumu bilgilendiren, gerçeği gösteren basın görevlilerine HDP’lilerin sergiledikleri tavrı kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğü engellenemez” ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır’da 70 yaşındaki H.A., 21 yaşındaki oğlu için HDP İl Başkanlığı’nın camını kırıp bina önünde oturma eylemine başlamıştı. Oğlunun en son o binaya girdiğini ve bir daha haber alamadığını belirten acılı anne, oğlu gelen kadar oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. HDP İl Başkanlığı’ndan bir partili ise acılı annenin sesini duyuran gazetecilere tepki göstererek, oradan ayrılmalarını istemişti.