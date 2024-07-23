Umberto Eco'nun tespiti viral oldu! 'Oysa aslında kendileri köpekleşmiştir'
Türkiye'de başıboş köpek sorununa ilişkin tartışmalar sürerken, İtalyan bilim adamı Umberto Eco'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Başıboş sokak köpekleri toplum hayatını tehdit ederken sözde hayvansever bir kitle, çözüm isteyenlere karşı durarak yasanın engellenmesi için her yolu deniyor.
Son olarak "ayaklanma" tehdidiyle sınırları zorlayan sözde hayvanseverler tepki çekerken sosyal medyada bu kişilere İtalyan bilim adamı Umberto Eco'nun sözleriyle gönderme yapıldı.
Umberto Eco'nun sosyal medyada viral olan sözleri şöyle:
"Tek başına bir köpekle yaşayan kimseleri alın bütün gün onunla konuşurlar, sonunda onun kendileri gibi olduğuna inanırlar,
ama artık kendileri , onun gibi olmuşlardır; onu insanlaştırmakla öğünürler, oysa aslında kendileri köpekleşmişlerdir."
Umberto Eco
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