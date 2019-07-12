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Ulutaş’tan Kaş Ova’ya semt polikliniği müjdesi

Kaş Belediye Başkanı MutluUlutaş, Ova Sağlık Ocağı’nın 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak Semt Polikliniğine dönüştürüleceğini müjdeledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:33
Ulutaş’tan Kaş Ova’ya semt polikliniği müjdesi

Kaş Belediye Başkanı MutluUlutaş, Ova Sağlık Ocağı’nın 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak Semt Polikliniğine dönüştürüleceğini müjdeledi.


Kaş’ınBelediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Semt Polikliniği müjdesini sosyal medya hesabından verdi. Ulutaş müjdeyi ‘Ova Mahallemize Semt Polikliniği’nin açılması için onayı aldık. 24 saat hizmet verecek olan poliklinik servisimiz ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun’ sözleriyle duyurdu. Ova Mahallesi’nde mevcut sağlık ocağı binasında hizmete başlayacak Semt Polikliniği Kaş merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan Kalkan, Yeşilköy, Gelemiş ,Çavdır, Kınık, İslamlar, Üzümlü, Çayköy ve civar mahallelerindeyaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak. Yaklaşık 20 bin nüfuslu bir bölgenin acil ihtiyacını çözmenin mutluluğunun yaşayan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “ Kaşlı hemşerilerim hizmetin en güzeline layık. Onun için gece gündüz çalışacağız. İnsana dokunan projeler üretip acil ihtiyaçları çözeceğiz” dedi.



Kaş sağlık alanında çıtayı yükseltecek


Kaş Belediyesi olarak vatandaşa her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli hizmetler vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Kaş İlçemiz sağlık alanında dün olduğu gibi bu gün ve yarında inşallah çıtasını yükseltmeye devam edecek. Kaş’a çok güzel bir hastane kazandırdık. İlçemiz ve komşu İlçelerimizdeki vatandaşlarımız en güzle şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Bu durum bizleri çok memnun ediyor ” diye konuştu



Acil durumlarda 35 km uzaktaki hastaneye gidiliyor


Kaş Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerin olduğunu ve Aile Sağlığı merkezlerin 17.30’dan sonra hizmet vermediğini belirten Başkan Ulutaş, “ Bu bölgelere hizmet verecek bir semt Polikliniğine ihtiyaç vardı. Vatandaşlarımız aile sağlık merkezlerinin 17.30’dan sonra hizmet vermemesinden dolayı akşamları acil bir durumda sağlık hizmeti alabilecekleri bir merkeze sahip değildi. Bizlerde Sağlık Bakanlığı ile gerekli temaslarda bulunarak bu konunun çözümü için çalışmaya başladık ” dedi.



Sözlerimizi yerine getiriyoruz


Yerel seçimlerden önce çalışmalarına başlanan ve seçim kampanyasında Ova Semt Polikliniği için söz verenUlutaş, “Uzun zamandır Semt Polikliniği için çalışıyorduk. Seçim kampanyası döneminde de vatandaşlarımıza bu konunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimizi ve buraya bir poliklinik kazandırmak istediğimizi iletmiştik. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerle görüşmelerimiz olmuştu ve takibimiz devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız sağ olsunlar onların destekleriyle burada bir sağlık merkezinin bir poliklinik hizmetinin verilmesi hususunda taleplerimizi ilettik destek oldular. Ve Ova Mahallemizde bulunan mevcut Sağlık Ocağı binasında hizmet verecek bir Semt Polikliniği için Sağlık Bakanlığımız onay verdi” şeklinde konuştu.


Ulutaş, Kaş Devlet Hastanesine bağlı hizmet sunacak Semt Polikliniğinin en kısa zamanda mevcut Ova Sağlık ocağı binasında hizmete başlayacağını ve 7 gün 24 saat hizmet verileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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