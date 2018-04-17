Ulusoy’a kurulan kumpas bozuldu
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’a kurulan FETÖ kumpası bozuldu.17 Nisan 2018 Salı 21:13
Hacettepe Teknokent’in zarara uğratılması ve kurumdaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve “resmi evrakta sahtecilik” suçundan tutuklanan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un tahliyesi kararlaştırıldı.
Ulusoy’un avukatı, müvekkilini tutuklayan Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulundu. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yusuf Arslan, dosya üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda, “suç vasfının şüpheli lehine değişebileceği ve tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı”na kanaat getirerek, Ulusoy’un tahliyesine karar verdi.
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