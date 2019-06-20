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Uluslarası Ceza Mahkemesi çağrı yaptı: Bize gönderin, yargılayalım!

ICC Mahkeme Başsavcısı Fatou Bensouda, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in bir an evvel Hollanda'daki mahkemeye çıkarılması çağrısı yaptı

20 Haziran 2019 Perşembe 06:23
Uluslarası Ceza Mahkemesi çağrı yaptı: Bize gönderin, yargılayalım!

Uluslarası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan makamlarına, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yargılanmasına ilişkin süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

"Hollanda'da mahkemeye çıkarmamız lazım"

Bensouda, El Beşir'in bir an önce Hollanda'daki mahkeme çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Sudan'ın bizimle iş birliği yapma zorunluluğu var"

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Sudan konulu toplantısında konuşan Bensouda, Sudan'da savaş ve insanlık suçu işlemiş kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi. 

Bensouda, "Güvenlik Konseyi'nin desteğiyle, Sudan'daki yetkililerle çok yakında bu konularla ilgili görüşmek istiyorum. Sudan'ın bu hususta ofisimle tam iş birliği yapma konusunda yasal zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın şu an belirsiz bir siyasi geçiş döneminde olduğunu belirten Bensouda, "Sudan'daki olayların karmaşıklığını ve akışkanlığını hafife almadan açık bir mesajım var; şimdi harekete geçme zamanı ve Sudan halkının suçların cezasız kalmaması için hukuku seçme zamanı." şeklinde konuştu.

Bensouda, mevcut askeri yönetimin son haftalarda cunta karşıtı göstericilere yönelik şiddetli müdahalelerini de kınadı.

Darfur bölgesinde bir isyanı bastırma kampanyasının parçası olarak "soykırım ve diğer zulümler" için ICC, 2009 ve 2010'da Beşir hakkında iki tutuklama emri çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 06:32
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