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Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli 2 Amerikalı astronot ve 1 Rus kozmonot dünyaya geri döndü.

2020-04-17 19:30:18 -
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli 2 Amerikalı astronot ve 1 Rus kozmonot dünyaya geri döndü.


Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı 2 Amerikalı astronot ile Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roskosmos) 1 Rus kozmonot, uzaydaki görevlerinin ardından bugün dünyaya dönerek, Kazakistan’a iniş gerçekleştirdi. NASA’ya bağlı astronotlardan Andrew Morgan, Jessica Meir ve Rus kozmonot Oleg Skripochka ISS’den Soyuz MS-15 tip uzay aracı ile ayrılarak bugün dünyaya dönerken, Kazakistan’ın Karakanga bölgesinde bulunan Jezkazgan’a başarılı bir iniş yaptı.


Morgan, 20 Temmuz 2019’da dünyadan ayrılmış, 272 günlük uzay görevine gönderilmişti. Meir ve Skripochka ise dünyadan 25 Eylül 2019 tarihinde ayrılarak ISS’de göreve başlamıştı.

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