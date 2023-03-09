Uluslararası Uzay İstasyonu büyük tehlike atlattı

ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılında ilk modüllerinin fırlatışı gerçekleştirilmiş yapay bir uydudur. Bugüne kadar sayısız göreve hizmet etmiş bu yapay uydu ayrıca “dünya yörüngesinde dönen en büyük uydu” unvanına da sahiptir. Eğer uygun saatlerde gökyüzüne bakarsanız ISS’yi çıplak gözle de görebilirsiniz. İstasyon uzayın derinliklerindeki çöp ve enkazlardan kaçmak için hareket eden bir yapıya sahip. Görev yaptığı sürede ise sayısız çarpışmadan kendisini korudu. Ancak ISS ilk defa aktif görev yapan bir uydudan kaçtı. Bu durum kısa süreli de olsa uzay istasyonunda çarpışma krizi yarattı.

Ciddi bir kriz ancak başarılı basit çözümler!

İnsanlık bugüne kadar sayısız kez uzay programları yürüttü. Uzayı merakla başlayan bu projelerle insanlık diğer gezegenleri keşfetti. Ardından şu anda bu haberi dahi okumanıza imkan sağlayan telekominikasyon ve haberleşme uydularını üretti. Tüm bu gelişmeler ile uzay artık insan müdahalesine uğrayan bir boşluk haline geldi.

Tabii tüm bu gelişmeler ve programlar beraberinde kirlilikte getirdi. Bugün mavi gezegenin dışındaki alanda ciddi miktarda uzay enkazı var. Şu an tahminen gezegenimizin dışındaki alanda sürekli hareket halinde olan ve boyu 1 santimetreyi aşan 150 binin üstünde parçacık var.

Bu parçacıklar uzaya çıkan roketlerin bıraktıkları yakıt modülleri, eski kullanılmayan uydular, uzayda tamirat sırasında kontrolleri kaybedilmiş parçalar vb. şeyleri kapsıyor. Bir enkaz dünyada gaz salınımı yapmadığı sürece kimseye zarar vermez. Ancak uzaydaki çöpler sürekli hareket halindeler. Bazen uydulara, uzay araçlarına ve ISS’ye çarpabiliyorlar. Bu da uzay çöplerini tehlikeli kılıyor.

Fakat uzay istasyonunda son yaşanılan çarpışma krizi herhangi bir uzay çöpünden meydana gelmedi. ISS, tarihinde ilk kez aktif olarak görev yapan bir uydudan kaçtı. Satellogic’e ait olduğu bildirilen uydunun yörüngesinde bozulma meydana geldiği de ayrıca belirtildi.

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NASA, paylaşımında ISS’ye yanaşmış olan kargo gemisi Progress 83’ün, istasyona kenetlenerek onu güvenli alana çektiğini belirtti. Progress, iticilerini ateşlemeden yaklaşık 20 dakika önce kontrolörler uydunun 2,7 kilometre mesafeden geçeceğini doğruladılar. Ayrıca kontrolörler yaptıkları açıklamada Satellogic uydusunun yörüngesinin acilen düzeltilmesi gerektiği aksi halde başka uydularında sorunlar yaşayacağını bildirdi.