0553 313 94 23

Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu hafta sonu yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:"Yarı maratona 285 kişi katılacak. Bunlardan 22'si yabancı sporcu"

22 Şubat 2019 Cuma 13:19
Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu hafta sonu yapılacak


TRABZON (AA) - Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu, 24 Şubat Pazar günü düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, hafta sonu yapılacak yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzon'un bir spor kenti olduğunu aktaran Gümrükçüoğlu, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 39. kez ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Organizasyonun barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inandığını aktaran Gümrükçüoğlu, "Sporun güzelliklerini hem şehrimize hem de tüm dünyaya yaşatmaya çalışacağız. Yarı maratonun yanında, 4.'sünü yapacağımız 10 kilometre koşusu ve yine 14.'sünü yapacağımız halk koşusunu, 24 Şubat Trabzon'un Kurtuluşu şenlikleri içerisinde önemli bir spor etkinliği olarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, hazırlanan tanıtım videosunu katılımcılarla birlikte izlerken, engelli yarışmacıların bu videodaki sözlerinden dolayı duygulandığını ifade etti.

Her yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce atletin dışında, yabancı ülkelerden gelen çok sayıda sporcunun da organizasyona katıldığını belirten Gümrükçüoğlu, "Geçen yıl yarı maratona toplam 723 yerli ve yabancı sporcularımız katılmıştı. Bu yıl sporcularımızın kayıtlarını elektronik ortamda yapmaktayız. Kayıtlar 23 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar sürecektir. Yarışma 24 Şubat Pazar günü valilik binası önünden başlayacak." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, organizasyonla ilgili olarak, "21 kilometrelik yarı maratona 285 kişi katılacak. Bunlardan 22'si yabancı sporcu. Yine 178 sporcu da 10 kilometre koşusuna katılacak. Bize göre hepsi gönüllerin şampiyonu olacaktır. Düzenlenecek yarışmaya tüm Trabzon halkını bekliyoruz. Aynı gün saat 14.00'de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:19
  1. Trabzon
  2. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu
  3. Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    1. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    2. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    3. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    4. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    5. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    6. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    7. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    8. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    9. Burdur’da enerji tüketimi arttı
    10. ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da..
    11. Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem..
    12. Renault'dan "yeni nesil" çağrı merkezi
    13. Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü..
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    15. Ordu’da hurda bakır hırsızlığı
    16. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    17. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    18. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    19. Van’a 69 hekim atandı
    20. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    21. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    22. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    23. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    24. MHP sahada daha da güçlü
    25. Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin..
    26. UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon..
    27. Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’..
    28. Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül..
    29. Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel..
    30. İnşaatta ruhsatsız silahlar ele..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...