Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu hafta sonu yapılacak





TRABZON (AA) - Uluslararası Trabzon 39. Yarı Maratonu, 24 Şubat Pazar günü düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, hafta sonu yapılacak yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzon'un bir spor kenti olduğunu aktaran Gümrükçüoğlu, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na 39. kez ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Organizasyonun barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inandığını aktaran Gümrükçüoğlu, "Sporun güzelliklerini hem şehrimize hem de tüm dünyaya yaşatmaya çalışacağız. Yarı maratonun yanında, 4.'sünü yapacağımız 10 kilometre koşusu ve yine 14.'sünü yapacağımız halk koşusunu, 24 Şubat Trabzon'un Kurtuluşu şenlikleri içerisinde önemli bir spor etkinliği olarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, hazırlanan tanıtım videosunu katılımcılarla birlikte izlerken, engelli yarışmacıların bu videodaki sözlerinden dolayı duygulandığını ifade etti.

Her yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce atletin dışında, yabancı ülkelerden gelen çok sayıda sporcunun da organizasyona katıldığını belirten Gümrükçüoğlu, "Geçen yıl yarı maratona toplam 723 yerli ve yabancı sporcularımız katılmıştı. Bu yıl sporcularımızın kayıtlarını elektronik ortamda yapmaktayız. Kayıtlar 23 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar sürecektir. Yarışma 24 Şubat Pazar günü valilik binası önünden başlayacak." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, organizasyonla ilgili olarak, "21 kilometrelik yarı maratona 285 kişi katılacak. Bunlardan 22'si yabancı sporcu. Yine 178 sporcu da 10 kilometre koşusuna katılacak. Bize göre hepsi gönüllerin şampiyonu olacaktır. Düzenlenecek yarışmaya tüm Trabzon halkını bekliyoruz. Aynı gün saat 14.00'de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.



