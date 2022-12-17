Uluslararası topluma böyle seslendi: Ermenilerin terörünü görün

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) Ermenilerin Karabağ'daki doğal servetleri talan etmesiyle ilgili olarak Şuşa-Hankendi yolunda düzenlediği protestolar günlerdir devam ediyor.

Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı faaliyetlere dikkat çekmek için düzenlenen protestolarla ilgili konuşan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, "Bugün Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları, tüm dünyanın dikkatini Ermenilerin çevresel terörüne çekmeyi başarmışdır" ifadelerini kullandı.

Rus Barış Gücü'nün tarafsız davranmadığını belirten Alesger, şunları söyledi:

"Ermenilerin yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan üçlü bildiriyi ihlal eden Rus barış gücü, nedense Azerbaycanlıların kendi topraklarına girmelerine izin vermiyor. Şuşa-Hankendi yolunda barikatlar kuran barış gücü, protestocuların hiçbir çağırısına yanıt vermiyor, komutan Volkov ise yan çiziyor. Rusya tarafından Karabağ'a gönderilerek kendisini sözde devlet bakanı ilan eden Ruben Vardanyan, Azerbaycan'ın doğal servetlerini Rusya'ya taşımakla meşgul. Bu planın parçası olarak Kremlin Karabağ'da tansiyonu her daim yüksek tutmaya çalışıyor ve barış gücü de bu olanın bir parçası. Böyle karmaşık bir durumda Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin çevresel teröre dikkat çekmesi ve dünyanın farklı ülkelerinden bu eyleme destek verilmesi, STK'ların amaçlarına ulaştığının göstergesidir."

"Eylemcilerin Laçın koridorunu kapatması ile ilgili Ermeni tarafının iddiaları da yalandan başka birşey değil" diyerek sözlerini sürdüren Alesger şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Dışişleri Bakanı da bu konuda net tavır sergileyerek gerçekleri diplomatik misyon rehberleri ile paylaşmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in de söylediği gibi, yolu eylemciler değil Rus barış gücü kapatmıştır. Ki bu da bir tür psikolojik savaştır. Fakat her halükarda biz STK'ların devam eden protestolarının amacına ulaştığını, önümüzdeki günlerde de etkisini artıracağını söyleyebiliriz."