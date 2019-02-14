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Uluslararası Tahkim Konferansı yarın İstanbul’da yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı işbirliğiyle yarın İstanbul’da “ICC Türkiye Tahkim Günü” Uluslararası Tahkim Konferansı düzenlenecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:31
Uluslararası Tahkim Konferansı yarın İstanbul’da yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı işbirliğiyle yarın İstanbul’da “ICC Türkiye Tahkim Günü” Uluslararası Tahkim Konferansı düzenlenecek.


“ICC Türkiye Tahkim Günü” Uluslararası Tahkim Konferansı yarın saat 10.30’da düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı Alexis Mourre’nin açılış konuşmaları ile başlayacak konferansa alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve oda ve borsaların hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenler katılacak. Konferansta Türkiye’de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunulması, İstanbul’un bir uyuşmazlık çözüm merkezi olarak ön plana çıkarılması ve Türk tahkim camiasının ulusal ve uluslararası seviyede tanıtımının yapılması amaçlanıyor. Konferans kapsamında ICC tahkiminin genel özellikleri ve güncel gelişmeler, kullanıcıların etkin bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak tahkime bakış açıları, Türkiye’de bugünkü tahkim ortamında yargının rolü, uluslararası tahkimde delil ikamesi usulüne ilişkin konular ele alınacak. Konferans, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu. 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı’nın uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek amacıyla bir grup girişimci tarafından “barışın tüccarları” sloganıyla kuruldu. Kurulduğu günden bu yana dünya çapında barışın ve refahın geliştirmesi için ön saflarda yer aldı. Merkezi Paris’te bulunan ICC, 100 yılda 100’den fazla ülkedeki üyeleri aracılığıyla 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale geldi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:31
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