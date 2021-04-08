Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 40’ını haziran ayına kadar aşılamayı amaçlıyor. Şu anda aşılanmış nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10 düzeyinde olduğu görülmektedir.

Çin nüfusunun yüzde 70 ila 80 kadarı aşılandığı takdirde yabancı ziyaretçiler, karantina ve filyasyon gibi zorunluluklar esnekleştirilerek veya kaldırılarak Çin'e belirli kısıtlamalar dahilinde giriş yapabilecekler.

Uluslararası seyahatler ne zaman başlayacak?

Ülkenin tanınmış bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Zhang Wenhong Çin televizyonu CCTV’de yaptığı açıklamada uluslararası yolculukların gelecek ilkbahardan yani takribi olarak 2022 yılından itibaren başlamasının mümkün olabileceği belirtildi.

Çin’deki aşılama faaliyetinin hızı göz önünde bulundurulduğunda, Çin’in gelecek ilkbaharda bağışıklık sınırına ulaşacağı bekleniyor. Bu eşikten sonra yolculuklar konusunda diğer ülkelerle görüşmelere başlanabilir.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Zhang, toplum bağışıklığı sınırına daha yakın olan ülkelerin bu alanda Çin'den daha çabuk davranarak sınır ötesi seyahatleri başlatabileceklerini; bunun için örneğin karşılıklı aşı pasaportu yöntemi kullanıp ikili olarak da yolculuk organizasyonlarına girişebileceklerini ifade etti.