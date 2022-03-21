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Eğitim Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 45 ülkeden öğrenciye eğitim veriyor
Eğitim

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 45 ülkeden öğrenciye eğitim veriyor

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS), ekipmanıyla, öğrenci ve hocalarıyla “uluslararası” vasfını layığıyla taşıdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 15:04:00 -
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 45 ülkeden öğrenciye eğitim veriyor

​​​​​​​Büyükelçi Girgin, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait IUS’ye hafta içinde yaptığı ziyaretle ilgili görüşlerini paylaştı.
Üniversitenin Biyoloji, Elektrik-Elektronik, Makine laboratuvarları, Mimarlık atölyesi ve Görsel Sanatlar Bölümü’ne ait film stüdyosunu gezen Girgin, “Değişik branşlardaki teçhizat dikkat çekiciydi. Öğrencilerin bir kısmıyla konuştuğumuzda, daha eğitimlerini tamamlamadan çalışmaya başlayan öğrencilerin olduğunu gördük, bu mutlu edici bir tabloydu” diye konuştu.

IUS Rektörü Ahmet Yıldırım da IUS ile ilgili bilgi verdi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2003’te kurulduğunu ve aktif eğitim faaliyetlerine 2004’te başladığını ifade eden Yıldırım, IUS’nin şu an 45 farklı ülkeden 1700 civarında öğrencisi olduğunu ve toplamda sayıları 3 bini bulan mezunlarının dünyanın birçok yerinde iyi konumlarda çalıştığının altını çizdi.

Yıldırım, “Üniversitemiz de şu an için 12 farklı ülkeden öğretim üyesi bulunmakta. Bosna Hersek’teki tek uluslararası üniversite olarak çalışmaktayız ve üniversitemizin eğitim dili tamamen İngilizcedir” dedi.

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