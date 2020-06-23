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Spor

Uluslararası Paten Birliğinden on-line ödül töreni

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:00:30 -
Uluslararası Paten Birliğinden on-line ödül töreni

ANKARA (AA) - Uluslararası Paten Birliği (ISU), sporcular ile antrenörlerin onurlandırılması ve birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla on-line ödül töreni düzenleyecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ISU tarafından sezonun sonlandırılması ve Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın iptal edilmesinden dolayı düzenlenemeyen törenin, 11 Temmuz'da çevrim içi olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

"En değerli sporcu", "en iyi kostüm, "en eğlendirici program", "en iyi çıkış yapan", "en iyi koreograf", "en iyi antrenör" ve "hayat boyu başarı" kategorilerinde ödüllerin takdim edileceği tören, "YouTube" üzerinden yayın yapan "SkatingISU" kanalından izlenebilecek.


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