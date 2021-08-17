Uluslararası Paralimpik Komitesinden 'Tokyo'da Kovid-19'a karşı tedbir' mesajı

Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, IPC ve Organizasyon Komitesi, haftaya başlayacak turnuva öncesi çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Karantina periyodu sebebiyle kaldığı otel odasından toplantıya bağlanan Parsons, "Tokyo metropolü ve Japonya genelindeki mevcut vakalar göz önüne alındığında, oyunlara katılacak herkes tedbirli olmalı ve Kovid-19 yönetmeliğine uymalıdır." dedi.

"Sadece bu şartla, Paralimpik oyunlarının güvenli bir şekilde düzenlenmesini sağlayabiliriz." diyen Parsons, sporcuların heyecanlı ve sahne almaya hazır olduklarını bildirdi.

Komite Başkanı Haşimoto Seiko, oyunlara seyirci alınmaması kararına ilişkin, "Müsabaka yerleşkelerine gitmeyi iple çeken tüm bilet sahipleri için üzgünüm. Salgını durdurmak için turnuvaya seyirci kabul edilmemesi kararı kaçınılmazdı." dedi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.