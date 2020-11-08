  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden FIBA’ya Ödül
Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden FIBA’ya Ödül

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:24:44 -
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden FIBA’ya Ödül

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), sporda iklim liderliğine olan bağlılığı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu (FIBA) ödüllendirdi.

IOC'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğine dikkat çekilmesini destekleme amacıyla verilen Karbon Eylem Ödülü'ne bu yıl FIBA’nın yanı sıra 14 diğer uluslararası federasyon ve 5 ulusal olimpiyat komitesinin layık görüldüğü belirtildi.

İklim değişikliğin küresel bir tehdit olduğunu kaydeden IOC Başkanı Thomas Bach, "Olimpik topluluğun iklim değişikliğini ele almaya yönelik küresel çabalara katkıda bulunmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu bağlılığımız, ister ulusal olimpiyat komitesi ister uluslararası spor federasyonu olsun, sporda her birimizin karbon ayak izimizi azaltmak için nasıl anlamlı katkı yapabileceğinin dikkate değer bir örneğidir." açıklamasını yaptı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise, "İklim değişikliğine dikkat çekmeyi içeren sürdürülebilirlik konusu, FIBA için çok önemli. IOC'nin bu girişimini tam olarak benimsiyor ve kendilerine bize verdikleri bu ödül ve karbon nötr olma fırsatı için teşekkür ediyoruz. Bu, FIBA ve paydaşlarımız için önemli bir mesaj." değerlendirmesinde bulundu.

Sporda iklim hareketinin tanınmasını ve hızlandırılmasını hedefleyen Karbon Eylem Ödülü, IOC ve sponsorlarından DOW tarafından geçen yıl verilmeye başlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!
Dünya

Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirileri..
3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi
Teknoloji

3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi

Bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.
Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...
Gündem

Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Dağlık Karabağ'da devam eden ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay