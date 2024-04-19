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Eğitim Uluslararası öğrenciler ülkemizin gönüllü elçileri
Eğitim

Uluslararası öğrenciler ülkemizin gönüllü elçileri

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:14:00 -
Uluslararası öğrenciler ülkemizin gönüllü elçileri

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ülkenin gönüllü elçileri olarak memleketlerine döndüğü belirtilerek, “Üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim adamı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur” ifadesine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ülkenin gönüllü elçileri olarak memleketlerine döndüğü belirtilerek, “Üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur” ifadesine yer verildi. YÖK’ten yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye’deki uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar dolayısıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Açıklama, eğitim kalitesi, güvenli hayat ve çok kültürlü yaşam geleneği gibi birçok olumlu niteliğiyle uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına giren Türkiye’nin, yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geldiği belirtildi. Dünyada uluslararası öğrenci adaylarının, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, Türkiye’de de uluslararası öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara ve mevzuata göre öğrencilik hakkı elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: «Bu çerçevede, uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur.”

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