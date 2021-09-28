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Gündem Uluslararası medya son dakika koduyla duyurdu: Fiyatı son 3 yılın zirvesinde!
Gündem

Uluslararası medya son dakika koduyla duyurdu: Fiyatı son 3 yılın zirvesinde!

Brent petrolün varili, pandemi kapsamındaki kısıtlamaların hafifletilmesiyle talep görünümündeki iyileşmeye rağmen, arzın talebi karşılayamayacağı endişesiyle son 3 yılın rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 07:10:00 - 2021-09-28 07:54:01
Uluslararası medya son dakika koduyla duyurdu: Fiyatı son 3 yılın zirvesinde!

Dün günü 79,04 dolar ile kapayan brent petrolün varil fiyatı 80 doları geçerek, Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent petrolün fiyatı saat 06:37 itibariyle 80,13 dolardan işlem görüyor.

Geçen ayın sonlarında ABD'nin Meksika körfezinde etkili olan Ida Kasırgası'nın neden olduğu arz aksaklıkları ve ülkede ham petrol stoklarının Ekim 2018'den sonraki en düşük seviyelere düşmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş son 5 haftadır devam ediyor.

Bu kapsamda, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti.

Fiyat revizyonunda, salgında Delta varyantının ardından düşüşe geçen akaryakıt talebinin beklenenden daha hızlı toparlanmasının yanında ABD ham petrol stoklarındaki düşüşle birlikte küresel arzdaki daralma da önemli rol oynadı.

Uzmanlar, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklediğini ifade ediyor. Söz konusu artışın alternatif yakıtlara talebi artıracağı tahmin edilirken, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceği belirtiliyor.

Yabancı ajanslar, söz konusu gelişmeleri son dakika olarak servis etti.

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Yorumlar

selim

amerika kuyularini faliyete gecirdi , ee bir sure petrol pahali olur
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