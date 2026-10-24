Yunan medyası isyan etti! 'Türkiye'den bir tokat daha yedik'

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylaması Yunanistan’da gündem oldu. Yunan medyası, gelişmeyi “Türkiye’den bir tokat daha yedik” başlığıyla değerlendirirken Atina yönetiminin süreci yalnızca izlemekle yetindiğini yazdı.

Yunanistan merkezli Militaire internet sitesinde yer alan haberde, Libya ve Türkiye arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşmasına vurgu yapıldı.

Haberde, Atina'nın Yunan vatandaşlarına anlattığı "güçlü jeopolitik" etkinin, Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından anlaşılmadığı dile getirilirken, Avrupalıların bir yandan gözyaşları içinde Yunanistan'a destek açıklamaları yaparken, diğer yandan bölgesel çatışmalar konusunu görüşmek üzere Dışişleri Bakanlarını İstanbul'a gönderdiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A LİBYA TOKADI

Miçotakis hükümetinin, her zamanki gibi, parçalanmakta olan ve artık Türkiye'nin kalesi haline gelen bir devletten indirilen yeni tokadın etkilerini kontrol altına almakla uğraştığı ifade edildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bölgesel çatışmalar üzerine görüşmeler yapmak üzere bugün Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladığı vurgulandı.

Söz konusu toplantıda Bakan Fidan'ın mevkidaşlarına anlaşmaya güçlü bağlılıklarını özellikle ifade ettiği dile getirilirken, Atina'nın ise Avrupa'dan medet ummaya devam ettiğinin altı çizildi.

ELEŞTİRİ OKLARI TÜRK DÜŞMANI DENDİAS'A DA ÇEVRİLDİ

Türkiye'nin diplomatik bir zafer elde ettiği aktarılan haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ülkede kendisini ilgilendiren konularda işler zorlaştığında her seferinde ortadan kaybolduğu ifade edildi. Dendias için kaçak ifadesi kullanılan haberde, "Her zaman bir olay, bir gezi olur, tercihen yurt dışına ve en sevdiği yer de ABD'dir" denildi.

Haberde, Yunanistan'ın, Savunma Bakanı Dendias'ın Dışişleri Bakanı olarak 2020'de geleceğini tahmin edemediği Türk-Libya mutabakatı nedeniyle içeriden ateş, dışarıdan da tokat yemeye devam ettiğinin altı çizildi.

"ALTI YIL SONRA LİBYA TAMAMEN TÜRKİYE'NİN KONTROLÜ ALTINDA"

"Altı yıl sonra Libya tamamen Türkiye'nin kontrolü altında ve Savunma Bakanı uçağa binip Boston'a gitti" denilen haberde, Dendias'ın Amerikalı mevkidaşıyla görüşmek için ABD'ye gitmediği, ELKAK ile MITSG'nin stratejik işbirliğine ilişkin ortak deklarasyona katılmak için Yunanistan'dan ayrıldığı vurgulandı.

Dendias'ın Yunanistan'ın başını ağrıtan konularda "yunus balığı gibi ve görünmez olmayı seçtiği" ifade edilen haberde, şimdi de Türk-Libya mutabakat zaptının onaylanmasının ardından ABD'ye gittiği belirtildi.