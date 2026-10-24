Cezası ağır oldu! Polisin “dur” ihtarına uymadı, aracı bırakıp kaçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Burdur’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, yaklaşık 4 kilometre sonra aracını terk edip yaya olarak uzaklaştı.
Burdur’da gece saatlerinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücünün kaçışı pahalıya mal oldu.
Burdur merkez Özgür Mahallesi'nde dün gece polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 ACR 190 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı otomobil olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ileride, Aydınlıkevler Mahallesi Erdoğdu sokakta terk edilmiş halde bulundu. Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan sürücünün kimliği tespit edilerek, 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin lira para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten 2 ay men edilerek otoparka çekildi.