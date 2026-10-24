Kendi küçük hasarı büyük: Yunanistan'da ölen sayısı 51'e yükseldi!

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor. Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.