Kendi küçük hasarı büyük: Yunanistan'da ölen sayısı 51'e yükseldi!
Yunanistan'da sivri sinekler tarafından yayılan Batı Nil Virüsü'nden ölenlerin sayısı 51'e yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan'da sivri sinekler tarafından yayılan Batı Nil Virüsü'nden ölenlerin sayısı 51'e yükseldi.
2026 yılının başından 22 Ekim'e kadar olan dönemde Yunanistan'da 453 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre Batı Nil virüsü nedeniyle 16-22 Ekim haftasında 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle yılın başından bu yana Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 51’e yükselirken ölenlerin yaş aralığı 36-92 olarak belirlendi. Virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 12 olarak kayıtlara girdi.
Batı Nil virüsü vakalarının en yaygın olduğu bölge ise başkent Atina ve çevresi oldu.
Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun listesinde Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri, 'en tehlikeli bölgeler' arasında yer aldı. Bir önceki hafta da ülkede 2 kişi, Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını kaybetmişti.
BATI NİL VİRÜSÜ Çoğunlukla 'Culex' cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor. Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ila 14 gün olduğu, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.
Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor. Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.
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