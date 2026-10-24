  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrolde fiyatlar 6 ayın zirvesinde! Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar Yılsonunda işlem tamam: Hatay Havalimanı yeni yüzüne kavuşuyor! Hayatı baştan aşağı değişti! Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştığı genç kız şimdi paraya para demiyor Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor Kendi küçük hasarı büyük: Yunanistan'da ölen sayısı 51'e yükseldi! Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de büyük şok! Çekimler durdu, kriz patlak verdi Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! İşte Türkiye’nin listeye damga vuran sırası Ünü sınırları aşan Van elmasında bu sene hayal kırıklığı yaşanıyor! 300 tonluk üretim 50-60 tona düştü
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar

Finlandiya’nın Seinajoki kentinde gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıkları (Aurora Borealis), ortaya çıkardığı renkli görüntülerle görsel şölen oluşturdu.

#1
Foto - Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar

Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan ülkelerde yılın belli zamanlarında görülen kuzey ışıkları, bu kez Finlandiya'nın iç kesimlerinde yer alan, Güney Ostrobotniya bölgesinin merkezi olan Seinajoki kentinde görüldü.

#2
Foto - Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar

Kuzey ışıklarının güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın atmosferindeki oksijen ve azot gazlarıyla çarpışması sonucu oluştuğu biliniyor. Güneşten gelen yüklü parçacıkların oksijen ve azot moleküllerine çarpmasıyla nadir görülen kırmızı aurora da Seinajoki kentinde görüntülendi.

#3
Foto - Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar

'TİLKİ ATEŞİ': Kuzey ışıklarına yöre halkı Fincede 'Revontulet', yani 'Tilki ateşi' adını veriyor. Yöre halkının inanışına göre, tilki kürkü bir nesneye temas ettiğinde ısı üretmeyen ışık olayına neden oluyor.

#4
Foto - Çok nadir görülüyor: Kuzeyde göz kamaştıran manzaralar

Laponya'da koşan tilkilerin yan taraflarının ağaçlara çarpması veya kuyruklarının kara değmesi sonucu kuzey ışıklarının oluştuğu söyleniyor. Finlandiya'da eylül ve nisan ayları arasında görülen kuzey ışıkları için Türkiye'den de binlerce turist bölgeyi ziyaret ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var
Gündem

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber geldi. Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı. ..
İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları
Gündem

İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları

Milli iradeyi yapılan tüm darbeleri savunan, TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkan, İHA-SİHA’ları eleştiren, başörtüsüne yasak ist..
Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Akit’e konuştu: ÖNCE ALLAH’A SONRA TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ
Gündem

Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Akit’e konuştu: ÖNCE ALLAH’A SONRA TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Akit’e verdiği röportajda Türkiye’ye duydukları güveni vurgulayarak, “Allah’tan s..
İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu
Gündem

İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya gelen 8 ülkenin dışişleri bakanı, küresel ve bölgesel krizleri masaya ..
Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet anları!
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet anları!

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda gecenin ilerleyen saatlerinde akıllara durgunluk veren bir magandalık yaşandı. Otomobiliyle ters şeride g..
PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza
Spor

PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi. Gaziantep FK Teknik Dir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23