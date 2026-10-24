Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray’a karşı çıktığı 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da derbide Galatasaray’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak. 65 yaşındaki teknik adamın, derbilerde rakiplerine üstünlüğü dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile derbilerde ligde 11 kez rakip oldu. Kartal, bu derbilerin 7’sinden galip ayrılırken, 2’şer kez de mağlup oldu ve berabere kaldı.