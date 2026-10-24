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Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

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Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray’a karşı çıktığı 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da derbide Galatasaray’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak. 65 yaşındaki teknik adamın, derbilerde rakiplerine üstünlüğü dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile derbilerde ligde 11 kez rakip oldu. Kartal, bu derbilerin 7’sinden galip ayrılırken, 2’şer kez de mağlup oldu ve berabere kaldı.

#1
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

Galatasaray’a karşı 7. derbi İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 8. kez Galatasaray karşısına çıkacak. Deneyimli teknik adam sarı-kırmızılılarla karşı daha önce 5’i Süper Lig, 2’si TFF Süper Kupa olmak üzere 7 defa mücadele etti. Kartal, bu müsabakaların 4’ünde galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, 7 Nisan 2024’te Fenerbahçe’nin sahadan çekildiği ve Galatasaray’ın hükmen galibiyetiyle sonuçlanan TFF Süper Kupa Finali’nde ise takımın başında yer almadı. Söz konusu müsabakada sarı-lacivertlilerin başında Zeki Murat Göle bulundu. Deneyimli teknik adam, Galatasaray’a karşı en son Süper Lig’de 19 Mayıs 2024’te Rams Park’ta oynadıkları derbiden 1-0’lık galibiyet elde etti.

#2
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

Galatasaray’a karşı 13. kez rakip olacak İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde ise toplamda 13. kez Galatasaray karşısına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin yanı sıra daha önce Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’un başında Galatasaray ile oynadı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. İsmail Kartal’ın Fenerbahçe teknik direktörü olarak Galatasaray ile oynadığı derbiler şu şekilde:

#3
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

25 Ağustos 2014 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 (TFF Süper Kupa)

#4
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

18 Ekim 2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

#5
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

8 Mart 2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

#6
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

10 Nisan 2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

#7
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

24 Aralık 2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

#8
Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

19 Mayıs 2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

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Foto - Derbi öncesi ilginç istatistik: Ismail Kartal Galatasaray’ı Seviyor

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