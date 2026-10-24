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Gündem DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Gündem

DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

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DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Adapazarı ve Erenler ilçelerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Yerel

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1'i Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

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DEAŞ'a bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var
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