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Dünya Ukrayna'nın üçte biri gidiyor! Putin-Zelenski anlaşacak mı?
Dünya

Ukrayna'nın üçte biri gidiyor! Putin-Zelenski anlaşacak mı?

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Ukrayna'nın üçte biri gidiyor! Putin-Zelenski anlaşacak mı?

Gazeteci Gaffar Yakınca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın gündemindeki toprak takası planının Ukrayna'nın topraklarının yaklaşık üçte birini kaybetmesiyle sonuçlanabileceğini savunan Yakınca, Zelenskiy yönetiminin siyasi geleceğine de dikkat çekti.

Gazeteci Gaffar Yakınca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin siyasi ve askerî açıdan çıkmaza girdiğini belirten Yakınca; sahadaki son durumu, arka planda yürütülen müzakereleri ve toprak takası (swap) planlarını değerlendirdi. Yakınca ayrıca İkinci Dünya Savaşı öncesinde düzenlenen 1938 Münih Konferansı ile günümüzdeki küresel güç dengeleri arasındaki tarihsel benzerliklere dikkat çekti.

Yakınca, "Bu başlama vuruşunu Biden yapmıştı, noktayı da Trump koyacak" sözleriyle savaşın kaderinin Washington'da belirleneceğini vurguladı.

 

"ZELENSKİY ARTIK UKRAYNA ELİTİ TARAFINDAN DA İSTENMİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin içinde bulunduğu durumu, Amerikan hukuk sistemindeki idam mahkûmları için kullanılan bir ifadeyle anlatan gazeteci Gaffar Yakınca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerikalıların idam cezası mahkûmları için kullandığı 'Yürüyen ölü adam', yani 'Dead Man Walking' diye bir tabir var. Adam zaten ölü; infazına 10 dakika kalmış gibi ölümüne doğru gidiyor. Zelenskiy'nin durumu da biraz böyle. Artık üzerinde çok fazla tartışmaya gerek yok. Zelenskiy, etrafındaki küçük bir klik dışında Ukrayna'da da istenmiyor. Ukrayna'nın yönetici sınıfı ve eliti de kendisini istemiyor."

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