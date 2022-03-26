Uluslararası kuruluştan FED tahmini!' FED bu yıl...'

Citigorup ekonomistleri kalıcı enflasyon nedeniyle bu yıl Fed'in yapacağı faiz artış tahminlerini yükselterek 4 toplantıda 50 baz puanlık artışı da içeren toplam 2,75 puanlık faiz artırımı öngördü

Cuma günü geçtiği bilgi notunda,"Buna ek olarak Fed'in artışa 2023 boyunca da devam etmesini bekliyoruz diyen ve gösterge faiz oranını yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 arasında öngören Andrew Hollenhorst, "Enflasyona yönelik riskler göz önünde bulundurulduğunda terminal politika faizine yönelik riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fed yetkililerinin daha önce tahmin ettiği faiz oranı medyanı yüzde 2,8 seviyesindeydi.

Citigroup ekonomistlerinin önümüzdeki dört toplantıda 50 baz puan ve Ekim ve Aralık aylarındaki toplantılarda 25 baz puanlık artış bekledikleri kaydedilirken enflasyonun yüzde 5 üzerinde devam etmesi halinde son iki toplantıdan da 50 baz puanlık artışı çıkacağı görüşünde oldukları belirtiliyor.

Bununla birlikte analistler Michigan Üniversitesi anketinde tüketicilerin yüzde 3,5 üzeri fiyat artışları beklentisi gibi sürpriz bir enflasyon hızı ya da uzun vadeli enflasyon beklentilerinde hızlı bir yükseliş görülmesi durununda Fed'in 75 baz puanlık bir artış uygulayabileceğini kaydetti.