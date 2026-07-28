Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de Ahbap soruşturmasında ifade verdi... Hayko Cepkin köşeye sıkışınca gazetecilere hakaret etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Uğur Dündar Adliye'de

Yürütülen soruşturma devam ederken, gazeteci Uğur Dündar savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Uğur Dündar, adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, "Sayın savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış biz de geldik" dedi.

Elçin Sangu da geldi

Ekrem İmamoğlu'na verdiği radikal destekle de tanınan Elçin Sangu isimli oyuncu da Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Sangu avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Hayko Cepkin gazetecilere saldırdı

Yürütülen soruşturma devam ederken Hayko Cepkin, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. İfade işlemi öncesinde basın mensuplarının sorularına tepki gösteren Cepkin, "Alo, telefon Hayko Bey, bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını satayım, abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yaptığınız yok" diyerek gazetecilere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

Hayko Cepkin Ahbap Derneği'ne en büyük destek veren ünlülerden biriydi. Cepkin bir paylaşımında, derneği övmüş, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u savunmuş, devlet kurumlarına ise güvenmediğini söylemişti. Cepkin, "Ahbap, Haluk Levent, Oğuzhan Uğur üzerinden neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum." diye yazmıştı.