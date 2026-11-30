İki gün süren sempozyumun açılış programında; İSAM Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir, FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Bulut, Karzı Hasen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca ve İstanbul Valisi Davut Gül konuşmalarıyla yer aldı. Açılış konuşmalarında karz-ı hasenin tarihsel mirası, toplumsal dayanışmayı güçlendiren yapısı ve günümüz finans ekosistemine sunabileceği kurumsal çözümler vurgulandı.

Sempozyum boyunca düzenlenen sekiz oturumda Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İran, ABD, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş, Körfez ülkeleri, Ürdün, Hindistan ve Mali, Nijerya ve Sudan karz-ı hasen ve faizsiz sosyal finans modelleri çok boyutlu olarak ele alındı. İlk gün oturumlarında; karz-ı hasenin fıkhi boyutları, Türkiye’deki katılım bankacılığı ürünleri, Karzı Hasen Vakfı’nın evliliği kolaylaştırmaya yönelik kurumsal tecrübesi ile İngiltere, İran, ABD ve Pakistan’daki sivil toplum temelli faizsiz borç verme yapıları incelendi. İkinci günde ise; Malezya, Endonezya ve Bangladeş’teki mikrofinans modelleri, dijital karz platformları, farklı dini ve seküler geleneklerdeki faizsiz borç kurumları ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde Ürdün, Hindistan, Mali, Sudan ve Nijerya örnekleri değerlendirildi.

Yoğun katılımla takip edilen sempozyum, bildiri sunumlarının ardından yapılan kapanış ve değerlendirme bölümüyle sona erdi. Sempozyumda sunulan tebliğlerin, karz-ı hasen alanında yeni kurumsal modellerin geliştirilmesine ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.