Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı 29 ülkeden 345'in üzerinde firmayla açıldı

Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF 2026), sektör profesyonellerini ve uluslararası katılımcıları ağırlamak üzere Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 29 ülkeden 345'in üzerinde katılımcı firmayı ağırlıyor; 39 ülkeden 300 uluslararası turizmci de İstanbul'da bir araya geliyor.

Fuarın "Hosted Buyer" programına bu yıl 1245 uluslararası başvuru geldi. Farklı pazarlardan seçilen satın almacılar ile Türk turizm profesyonelleri arasında 8 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Satın almacılar; Birleşik Krallık, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu, Amerika, Asya-Pasifik, Avustralya ve Afrika gibi geniş bir coğrafyadan geliyor. Görüşmelerin yanı sıra uluslararası satın almacılar için İstanbul Boğazı turları ve tarihi yarımada programları düzenleniyor, böylece kentin destinasyon olarak doğrudan deneyimlenmesine olanak sağlanıyor.

Açılış seremonisi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Luigi Cabrini, Avrupa Otelciler Birliği (HOTREC) Başkanı Alexandros Vassilikos, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) Üst Yöneticisi (CEO) Senthil Gopinath, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ile Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman'ın katılımıyla gerçekleşti.

Alpaslan: "Dünyanın dikkatini çekiyoruz"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, bölgedeki komşu ülkelerde yaşanan savaşın etkilerine rağmen Türkiye'nin turizmde dirençli hale gelindiğini belirtti. Alpaslan, "65 milyar turizm geliri ve 64 milyon yabancı turist ile dünyanın dikkatini çekiyoruz." dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, ITF'nin uluslararası niteliğine ve 24 bin metrekare fuar alanı hedefinin önemine işaret ederek kentlere nitelikli fuarlar gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz ise ITF'yi turizm sektörü için önemli bir buluşma noktası olarak niteledi ve 2025'te turizm gelirinin 65,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Söz konusu turizm gelirinin cari açığın finansmanında kritik rol oynadığının altını çizen Yılmaz, "2026'nın ilk üç ayında büyüme yine devam etti. Sonrasında ziyaretçi sayısında düşüş olmasına rağmen gelir tarafında bu düşüş yaşanmadı." diye konuştu.

Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ataman, fuarın; iş anlaşmalarının ve ticaretin gerçekleştiği, sektörün trendleri ile gelecek dönemin konuşulduğu dünya turizmi içinde yer almasının hedeflendiğini aktardı.

18 oturum başlığında 83 konuşmacı

ITF 2026 kapsamında 18 farklı oturum başlığında 83 ulusal ve uluslararası konuşmacı, turizm sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Fuarın ilk gününde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, geleceğin otelciliği, küresel turizmin geleceği, destinasyonların konumlandırılması, Muğla destinasyonları, Mısır pazarı, yeni nesil turizm, sürdürülebilir turizmin geleceği, Avrupa-Türkiye turizm ilişkileri ve Türkiye'de otel yatırımlarının geleceği gibi başlıklar ele alınıyor.

İkinci günün gündeminde BDT ve Karayipler pazarları, Türkiye'nin farklı destinasyonları, 2026 sezon değerlendirmesi ve 2027 beklentileri, küresel çevrim içi seyahat acentelerinin Türkiye'deki turizm pazarına bakışı ve beklentileri ile yapay zeka, dağıtım kanalları ve direkt satış ekseninde turizmde yeni gelir modelleri yer alacak.