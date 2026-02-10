Uluslararası İşadamları Kongresi (UGİK’26) iş dünyası, sivil toplum ve fikir dünyası liderlerini İstanbul’da buluşturdu

Türkiye’nin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç MÜSİAD, iki yılda bir düzenlediği UGİK’in 9’uncusunu Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de gerçekleştirdi.

“Future: Today” temasıyla düzenlenen kongrede geleceğin hızla bugüne yaklaştığı bu dönemde, iş dünyasının dönüşen dinamiklerinin nasıl doğru okunup bugünden yönetebileceği ele alındı. Gün boyu süren oturumlara ev sahipliği yapan kongrenin açılış konuşmaları T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta ve UGİK İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından yapıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını yapan Dağlıoğlu, kongrenin mottosuna dikkati çekerek, gelecekle bugün arasında zamanın getirdiği bir belirsizlik olduğunu dile getirdi. Çok büyük bir dönüşümün içerisinden geçildiğini ve bunun da getirdiği belirsizliklerin olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, bu ortamında iş yapmanın, yol bulmanın ve yol yürümenin herkesin yapabileceği bir iş olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Burada liderlik gösterecek figürlere ihtiyaç var. Kimler belirsizlikte yol yürüme cesaretine sahip? En önemlisi girişimciler. Girişimci denince sadece iş insanı olarak girişimcilik anlaşılmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette, diplomaside bence en büyük girişimci örneği. Bu bir ruh hali, bu bir zihin hali; bunu unutmayalım. ‘Sosyal girişimcilik’ diye bir kavram var. Arkadaş çevrenizde de görürsünüz, o girişimci karakter vardır, hepimizi bir organize eder, bir yere doğru götürür. Bunun aynısı iş dünyası için de geçerli tabii ki sizlerin yaptığı bu çalışmalar bir girişimcilik örneği olarak çok kıymetli.”

Burak Dağlıoğlu, girişimcilerin maalesef bir toplumda çok fazla bulunan bir profil olmadığını belirterek, bu yüzden iyi girişimcinin en kıymetli varlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Ekonomide dinamonun aslında iyi girişimciler ile gerçekleştiğine dikkati çekerek, sebebini şöyle açıkladı: “Bütün o üretim faktörlerini bir araya getirecek, o işte liderlik ettiği takıma bir değer ortaya koydurtup bunu da bir ticari gelire dönüştürecek kişi aslında bu iyi girişimci oluyor. Biz de kamu perspektifiyle devlet olarak bunun farkındayız ve sizlerin, girişimcilerin, iyi girişimcilerin yanındayız. Burada kamunun ve kamu iştiraki olan şirketlerimizin uyguladığı birçok programla, politikayla ülkemiz son dönemde, özellikle son 10-15 yılda büyük mesafe katetti. Özellikle teknoloji girişimciliği alanındaki büyük başarıları biliyoruz.” Unicorn olmanın tek bir hedef olmadığını, burada önemli olanın nasıl bir değer üretildiği, o etkinin nasıl bir sonuç doğurduğu olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, bütün bu girişimcilik macerasında devletin bütün imkanlarıyla, politikalarıyla girişimcilerin yanında olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Şimdi salonda uluslararası misafirlerimiz de var; Özellikle biz Türkiye›yi, İstanbul›u yalnızca yerel girişimciler için değil, uluslararası girişimciler için de bir merkez olarak görüyoruz. Son yıllarda Türkiye›nin bölgesel bir girişimcilik merkezi olduğuna dair çok başarı hikayesi var. Geçtiğimiz yıl sadece 2025›te, sadece erken aşamadaki teknoloji girişimlerine bu ülkede 700 milyon dolara yakın yatırım yapıldı.”

Açılış konuşmalarını yapan Burhan Özdemir, genç iş insanlarının yalnızca şirket kuran değil; etik kurallar inşa eden, veriyi ve teknolojiyi adaletle yöneten, ekonomik gücü toplumsal etkiye dönüştüren ve oyunu yeniden yazan küresel aktörler olması gerektiğini vurguladı. Veri ekonomisini kontrol edenlerin tüm dünyadaki kültürü ve siyaseti belirleyeceklerini ifade eden Burhan Özdemir, “Siz yalnızca şirket kuran değil, aynı zamanda pazarlar sektörler hatta etik ticarette etik kurallar inşa eden olmalısınız. Alınan, üretmeyen sadece rakamlarda kalan büyümeyi reddetmeli, sosyal ekonomik katmanlara dağılmayan büyümeyi dikkate almamalı, insan omurunu zedeleyen modeli terk etmelisiniz. İş insanlarının görevi sadece şirket kurmak değil, yeni toplum modelleri ve yeni toplum anlayışı oluşturmaktır. Geçmişin cesaret verdiği risk almak demekti, bugün ise cesaret etik kalabilmek, kısa vadeli kazanca hayır diyebilmek ve daha adil bir düzen için mevcut sistemin içerisinde zorlayıcı olabilmek. Bugün cesaret UNİCORN olmak değil, mevcut oyun alanını değiştirebilmektir” dedi.

Önümüzdeki yıllar şirketlerin değil, teknolojinin, etik kuralların ve finans bloklarının belirleyici olduğunu söyleyen Özdemir, “Yapay zeka alt yapısını kuran şirketler bugün olduğu gibi devletlerden daha güçlü. Enerji dönüşümünü yöneten girişimciler devletlerden daha çok jeopolitiği değiştirme kapasitesine sahip olacaklar. Veri ekonomisini kontrol edenler tüm dünyadaki kültürü ve siyaseti belirleyecekler. Genç iş insanları sadece ekonomik aktör değil, aynı zamanda jeopolitik aktör olmak zorundadır. Bunlar siz olmalısınız. Sizden önceki kuşaklar sadece oyuna katıldı siz ise oyunu yeniden yazmalısınız. Sizden önceki kuşaklar servet biriktirdi siz güç ve anlam mimarisi kurgulamalısınız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, “Yeni nesil inanılmaz yetenekli; hızlı öğreniyor, cesur ve özgüveni yüksek. Ama sahada en sık karşılaştığımız eksiklik ne biliyor musunuz? Sabır. Hemen cevap verme dürtüsü, hızla fikir belirtme arzusu, çabucak öne çıkma isteği. Oysa büyük liderlerin ortak bir alışkanlığı var: Önce susarlar, dinlerler, sonra da konuşurlar. Ve işte o alışkanlık onları kalabalıktan ayırır. Bu farkı tarihte en net gördüğümüz örnek; Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethindeki yaklaşımıdır. Öyle ki; ‘olmaz’ diyen tecrübeli isimleri neden olmaz dediklerini anlayacak kadar dinlemeyi bilmiş, sonra da fikirlerini hayata geçirecek cesareti ve metaneti göstermiştir. Özetle; dinleyen lider sahayı okur ve hayali gerçeğe dönüştürür. Mevlana’nın da bildiği gibi; ‘Dün dünle kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ şiarıyla hareket ederek, bugün buradan ayrılırken yanımıza bilgi değil, bir niyet alalım. Daha iyi ve daha faydalı olmak için yürüyelim. Çünkü insanın en büyük yolculuğu kendine doğru olanıdır. Gerçek mesele başarmak değil, başarırken özünü kaybetmemektir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasında konuşan Çelik, gençlerin yaşadığı kimlik krizi, mücadele eksikliği ve etki odaklı yaşam sorunlarına neden bugünden çözüm üretmesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı: “UGİK, 18 yıllık köklü yolculuğunda her kongre döneminde dünya gençliğine güçlü mesajlar vermiş; her bir katılımcısına yeni ufuklar, yeni vizyon pencereleri açmıştır. Biz de UGİK 2026 için ekibimizle yeniden yola çıktığımızda kendimize tek hedef koyduk; Dünya gençliğine yeniden güçlü bir ses olmak, her bir katılımcımızın hayatında yeni vizyon kapıları aralamak. Bu doğrultuda yaptığımız saha araştırmaları, odak grup çalışmaları ve küresel trend analizleri neticesinde bu yılın mottosunu “Future:Today / “Gelecek:Bugün” olarak belirledik. Bu temayı seçerken bizler, yaptığımız çalışmalarda günümüz gençliğinin karşı karşıya olduğu üç temel problem tespit ettik: Birincisi; gençlerin kendini anlamlandırma ve kimlik karmaşası yaşaması. İkincisi: Mücadele kültürünün zayıflaması. Haz ve hız çağında yaşadığımız bu dönemde her şeyi hızlı edinme ve hızlı tüketme arzusu, hayatlarımızdan mücadele ruhunu sessizce çekip alıyor. Üçüncü ve son problem ise etki odaklı bir yaşam biçiminin gençlerin hayatında yeterince yer bulamaması. Yani benmerkezci bir hayattan; dünyaya karşı sorumluluk taşıyan, çevresi üzerinde etki bırakan bir gençlik anlayışına geçiş ihtiyacı. İşte tam da bu noktada Genç MÜSİAD olarak şunu savunuyoruz: Eğer bugün kendini bulmazsan, bugün mücadele etmezsen, bugün etki odaklı yaşamazsan geleceği kaçırırsın. Çünkü biz inanıyoruz ki gelecek artık 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yahut 10 yıl sonra değil; gelecek tam da bugünün içerisinde, hiç olmadığı kadar hızlı bir biçimde akıyor. İşte bu yüzden bu kongremizin mottosu: “Gelecek:Bugün” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Sunucu Şafak Tükle Uysal moderatörlüğünde “Süreklilik ve Yenilik” başlıklı oturumda Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yer aldı. Gençlere işlerini nasıl büyüttüğünü ve ilk sanayi yatırımına nasıl adım attığını anlatan Fuat Tosyalı, “Üç-beş tane boru daha fazla nasıl yaparız, soba nasıl yaparız, fırın nasıl yaparız derken, ilk presi aldık. Fakat onu indirmeye İskenderun’da vinç bulamadık. Presi, Adana’dan vinç getirttik ve indirdik. Elektrik yoktu, elektrik bağlattık dükkanımıza. Velhasıl daha fazla üretim yapayım ki oradan daha fazla ne alabilirim diye düşündüm. Bugün dakikada 5000 metrenin üzerinde boru üreten işletmelerimiz var. Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisiyiz. Avrupa’daki bütün boru işlerini, bütün gaz, su, altyapılarının borularının tamamını karşılıyoruz. Ülkemizde de biliyorsunuz TANAP’tan gelen Azerbaycan-Türkiye boru hattının borularından tutun da hayatın içerisindeki her şey, şu oturduğunuz sandalyelerin profillerine kadar devamlı bizde ürün işleniyor” dedi.

Dünyanın her tarafında sürdürülebilir, çevreci ve teknoloji odaklı bir yapıya dönüştüklerini ifade eden Tosyalı, ‘Gelecek:Bugün’ dedik. Biz bugün aslında geleceğimizi inşa ediyoruz. Bizim bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafındaki bu sürdürülebilir yatırımlarımızla geleceği kurguluyoruz. Ama bunu yaparken de bir şeyi unutmuyoruz: Dünyanın en çevreci çeliğini üretme hedefiyle yola çıktık. Bugün dünyanın en düşük karbon ayak izine sahip çeliğini Tosyalı Holding üretiyor. Cezayir’deki tesisimiz, dünyada doğal gazla çalışan ve hidrojen dönüşümüne uygun en büyük tesis. Türkiye’deki tesisimiz tamamen yenilenebilir enerjiyle, güneş enerjisiyle beslenen bir yapıya sahip. İşin özeti; o gün o 9 metrekarelik dükkanda Fatih amcamın verdiği o vizyonla, ‘bu paradan ne kadar pay alabilirsin’ hedefinden, bugün dünyanın her tarafında sürdürülebilir, çevreci ve teknoloji odaklı bir yapıya dönüştük. Ama heyecanımız hiç bitmedi. Hala o günkü heyecanla her sabah işimize başlıyoruz.”

Dünyanın en ileri teknolojili tanklarını ürettiklerini ifade eden Fuat Tosyalı, “43-44 sene evvel ben tankçıydım. Tankın arkasında bir konuşma tuşu var; dışarıdan tankın içiyle iç haberleşme sistemi. Ama biz öyle bir hayal kuruyorduk ki ‘Ya bu telefonla acaba bir gün dışarıyla konuşulur mu?’ dedik. Fakat bugün nasip oldu tankımızı üretmek. ülkemizin, dünyanın en ileri teknolojili tanklarını üretiyoruz. Kendi milli uydularımızla haberleşen ve milli hava sistemlerimizle entegre olan, hiç tamamen insan kontrolü olmayan, göz hizasında olmayan, görülmeyen hedefleri de vurabilen tamamen uydu kontrolle bir milli aracımızı ürettik. Sadece bunu üretmekle de kalmıyoruz. Bütün dost ve müttefik ülkelerimizin kendi tanklarını da modernize etmeye başladık. Tabii bu savunma sanayindeki konular detaylı anlatılamaz ama geldiğimiz nokta hakikaten kafamızı yastığımıza rahat koyabilmemizi sağlayacak bir nokta diyebilirim” diye konuştu.

Oturumda ayrıca gençlere tavsiye olarak görüş bildiren Fuat Tosyalı, “Anlık fırsatlardansa uzun vadeli vizyonun, büyümenin değil de sürdürülebilirliğin, temkinli adımlardansa cesur yatırımın, güçlü ekiplerin önemine dikkat çekti.