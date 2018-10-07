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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Adıbelli: AB bizim için dar bir gömlek olur

55 yıldır Türkiye’yi oyalayan AB, üyelik sürecine ilişkin belirsiz tavrını korumaya devam ediyor. Yeni Türkiye söyleminin, Avrupa’ya dar geleceğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, “21’inci yüzyılın geleceği Avrupa’da değil, Asya-Pasifik’tedir. AB artık bizim için dar bir gömlek” dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:03
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Adıbelli: AB bizim için dar bir gömlek olur

55 yıldır Türkiye’yi oyalayan AB, üyelik sürecine ilişkin belirsiz tavrını korumaya devam ediyor. Yeni Türkiye söyleminin, Avrupa’ya dar geleceğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, “21’inci yüzyılın geleceği Avrupa’da değil, Asya-Pasifik’tedir. AB artık bizim için dar bir gömlek” diye konuştu.

Referandum isabetli olur

Adıbelli, sözlerin şöyle sürdürdü: “Osmanlı, Avrupa devlet sisteminin bir parçasıydı ancak hiçbir zaman o kültürün bir parçası değildi. Biz hep karşı tarafta yer aldık. 15 yıldan beri AB’ye jestlerde bulunduk ama nihayetinde gördük ki AB samimi değil. Dolayısıyla bir referandum çok isabetli bir karar olur. Türkiye’nin geleceğine yönelik bu kararı millet olarak almamız gerekiyor.”

İmtiyazlı üyelik olabilir

AB ile her türlü çabalara rağmen bir türlü yol kat edilmemesine karşı imtiyazlı üyelik konusu gündeme getirilebilir. 2017’de AB kuruluş yıldönümü nedeni ile 28 üye ülke Vatikan’a giderek Papa’yı dinlediler. Türkiye Papa’nın karşısında 29’uncu ülke olmak istiyor mu? Millet olarak biz bunu hazmedemeyiz. AB’nin çizmiş olduğu çizgi ile bizim alakamız yok. İslamofobi, ırkçılık, başörtüsü düşmanlığı gün geçtikçe artıyor. Böyle bir Avrupa ile Türkiye nasıl bir gelecek düşünebilir. Arnavutluk’un, AB üyeliği ile ilgili sorunlar sık sık gündeme geliyor. Bunun nedeni Tiran’da beş vakit ezan okunmasıdır. Bütün mesele bundan ibaret. Türkiye’yi AB’ye almak demek Müslüman alemini AB’ye almak demektir.”

Yeni Türkiye sığmaz

21’inci yüzyılın geleceği Avrupa’da değil, Asya-Pasifik’tedir. Bölgenin en eski medeniyetlerinden biri Türkiye’dir. Türkiye’nin sönmekte olan bir AB’yi kendine hedef olarak görmesine gerek yok. Bizim yönümüzü doğuya dönmemiz lazım. 360 derece dış politika. Yeni Türkiye’nin söylemleri AB’yi aşan şeyler, Avrupa’nın kalıplarına sığdıramayız.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:03
  1. Avrupa Birliği
  2. Yeni Türkiye

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