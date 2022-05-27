Uluslararası Göç Örgütü: Akdeniz göçmenlere mezar oluyor

Uluslararası Göç Örgütü, Libya ve Tunus'tan Avrupa'ya geçmek isteyen en az 600 göçmenin kayıp olduğunu açıkladı.

2022'nin ilk üç ayında kaydedilen kayıplar 2014 yılından bu yana görülen en yüksek sayı oldu.

Son trajedi Tunus'ta yaşandı

Son trajedi Tunus'taki Kerkennah adası yakınlarında yaşandı.

Sabah saatlerinde göçmenleri taşıyan ahşap bir tekne alabora oldu. Tekneden 30 kişi kurtarıldı, ancak 75 kişi hala kayıp.

Tunus donanması ve sahil güvenlik birimleri, bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. 110 kişi ise sivil toplum kuruluşu Open Arms tarafından kurtarıldı.

Akdeniz göçmenlere mezar oluyor

Her yıl elverişsiz hava koşulları ve uygun olmayan botlar ile yolculuğa çıkmalarından dolayı yüzlerce göçmen hayatını kaybediyor.

Donanmalar ve sahil güvenlik, göçmenleri kurtarma operasyonu düzenlese de Avrupa'ya gitmek için açıldıkları yolculukta Akdeniz suları çok sayıda göçmene mezar oluyor.