Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Programı gençleri 2021'de 200 bin saat gönüllülük yapacak

İSTANBUL(AA) - Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çatısı altında Türkiye’de 2001 yılından bu yana çeşitli okullarda uygulanan ve yaklaşık 20 bin gence ulaşan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye programı 2021 yılında 200 bin saatlik gönüllü hizmete ulaşmayı hedefliyor.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlandığı kaydedildi. Açıklamaya göre, yaklaşık 20 bin gence ulaşan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye programı üyesi ve yaşları 14 ile 24 arasında değişen gençler de 2020 yılında, “uzaktan” huzurevi ziyaretleri yaparak video konferans yöntemiyle yaşlılara kitap okuyup iletişim kurarken, engelli gençlerle online platformlarda vakit geçirdiler ve ekonomik yetersizlikleri olan çocuk ve gençlere online platformlar üzerinden İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerinde yardımcı oldular.

Gençler, fiziki gönüllülük kapsamında ise hayvan barınaklarına mama yardımında bulunup kendi mahallelerindeki sokak hayvanlarını besledi ve çevre temizliği faaliyetleri yürüttüler.

Ödül programı kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen söz konusu faaliyetler, herhangi bir denetleme ya da zorunluluk dışında gençlerin tamamen içlerinden gelerek kendilerine yaptıkları bir yatırım olarak öne çıktı.





- "Salgın nedeniyle 'uzaktan gönüllülük' uygulamasını başlattık"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, tüm dünyayı sarsan pandemi dolayısıyla, Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerinde, gençlerin “uzaktan” da gerçekleştirebilecekleri düşüncesi doğrultusunda güncelleme yapıldığını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından Bakanlık olarak “Gönüllülük Yılı” ilan edildi. Önemli ölçüde farkındalığı arttıran bu uygulama sonrasında koronavirüs salgını devreye girdi ve istenilen sonuçları elde edemedik. Biz de Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye kapsamında gönüllü faaliyetlerimizde yeniliğe giderek 'uzaktan gönüllülük' uygulamasını başlattık. 2021 yılı sonuna kadar 200 bin saatin üzerine çıkmayı hedefliyoruz."​​​​​​​