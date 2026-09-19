Uluslararası forex şebekesi çökertildi: İsrailli dolandırıcıların isimleri ortaya çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon kapsamında, 201 kişi gözaltına alınırken, İsrail vatandaşı olan 9 kişinin isimleri de belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.
9 KİŞİ İSRAİL VATANDAŞI
Gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Bunların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan; 2’şer kişinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişi gözaltı listesinde yer alıyor.
Buna göre, gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve yabancı uyrukluların 20 farklı ülke uyruğunda bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu öğrenildi.
Gündem
Yılmaz: Barış Harekatı olmasa kim bilir neler olurdu! Rum’un da İsrail’in de zihniyeti soykırım!