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Dünya Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'e karşı uyardı
Dünya

Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'e karşı uyardı

Uluslararası Enerji Ajansı raporunda "Çin'in yeniden açılmasının, gaz fiyatlarında "yeni artış riski taşıdığı" akaryakıt fiyatlarını ise "geçen yazki sürdürülemez seviyelere çekebileceği" mesajı öne çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 14:38:00 -
Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'e karşı uyardı

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, Çin'in sıfır Covid kısıtlamalarını sona erdirerek yeniden açılması, Avrupa gaz fiyatlarında beklenenden daha büyük bir sıçramayı tetikleyebilir.

IEA'nın üç aylık raporunda, Çin'in artan talebinin ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının bu yıl yüzde 35'e kadar artmasına neden olabileceği belirtildi.

Ayrıca, akaryakıtta da Çin'in açılışının küresel rekabeti artıracağı ve fiyatları geçen yaz görülen "sürdürülemez" seviyelere çekebileceği belirtildi.

Gaz fiyatları, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinin ardından Ağustos ayında rekor seviyelere ulaşmıştı, ancak havaların bu kış soğumaması ve Avrupalıların tarihte hiç olmadığı kadar yakıt tasarrufu yapmasının ardından yılın ilk iki ayında yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş yaşadı.

Çin'in Covid kısıtlamaları, Avrupa'nın dünyanın dört bir yanından rekor miktarlarda sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmesine izin verdi.
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Bu, kıtanın kışı çok daha düşük Rus akışlarıyla atlatmasını sağladı ve fiyatları rekor seviyelerden yüzde 80'den fazla aşağı çekti.

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