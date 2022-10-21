Uluslararası Emek Konfederasyonu İstanbul’da kuruldu

YENİ AKİT ANKARA

Uluslararası Emek Kongresi, Memur-Sen’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongrede 25 ülkeden 33 konfederasyonun yer aldığı kısa adı ILC olan Uluslararası Emek Konfederasyonu, üye ülkelerin katılımıyla kuruluşunu deklare etti. Avrupa ve Asya kıtasındaki 25 milyondan fazla emekçiyi temsil edecek olan konfederasyonun kurulduğu Uluslararası Emek Kongresi’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kurucu ve gözlemci konfederasyonların temsilcileri katıldı.

Üye ve gözlemci konfederasyon temsilcileri ve emek dünyasından temsilcilere hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kapitalizmin sağlıksız büyüme modeli insanlığı tahrip ediyor, emekçilerin hayatını yok ediyor. Pandemi sonrası ortaya çıkan kriz, kapitalizmin sürdürülemez olduğunu ortaya çıkarmıştır. Reel ekonominin üretimi, kârları arimetrik olarak artıyor ama finans kapitalizm kârları geometrik olarak artıyor. 2008’de yaşanan ekonomik kriz bunu doğruladı. Bugün de bu devam ediyor. Demek ki kapitalizmin iki insan hayatını tahrip eden bir büyüme modeli var. Her şeyden önce emekçilerin hayatını yok ediyor. Emek örgütlerinin, sendikaların, emeğin yanında olan siyaset anlayışlarının tam bu aşamada mücadelelerini yeni bir stratejiye dayandırmaları lazım. Eski anlayışlar geçersiz hale gelmiştir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘Dünya beşten büyüktür’ demiştir, bunun anlamı budur” diye konuştu.

“Yaşadığımız bir sistem krizidir”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “En iyimser yaklaşımla en az 10 yıl süreceği ön görülen söz konusu krizi aşmak için belki de bütün bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Onun için, insanlık kendi içinde güçlü bir istişare mekanizması oluşturmak zorunda diye düşünüyorum. Özellikle neoliberal sistem tarafından son 40 yıl boyunca sistemin dışına itilmeye çalışılan sendikal yapılar, bu saatten sonra yeni düzenin inşasında daha güçlü bir inisiyatif almalıdır. Çünkü biz, dünya emeği olarak sermaye karşısında çoğunluğuz. Ve bu krizler en çok bizi etkiliyor; ekmeğimizi, refahımızı, özgürlüğümüzü alıp gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Samimi ve güçlü bir mücadele için bir aradayız”

Dünyanın yeni bir anlayışa ve kavrayışa ihtiyaç duyduğuna inanan emek örgütleri olarak, birlikte yeni bir dünya için yeni bir yola girdiklerini vurgulayan Yalçın “Biz hep birlikte adil bölüşüm diyoruz. Bütün insanlığı kuşatacak adalet ve hukuk diyoruz. Biz, insanlığın geleceği için sürdürülebilir, adil iklim politikaları diyoruz. Biz, kadın ve erkek ayrımı yapmadan, eşit işe eşit ücret diyoruz. Biz, insan onuruna yaraşır iş için samimi ve güçlü bir mücadele için bir aradayız. Sağlıklı toplum için sağlıklı ailenin altını çiziyoruz. Ötekileştirmenin ve ayrımcılığın olmadığı bir düzen için inanç ve vicdan özgürlüğü için mücadele etmeye söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ILC’nin ilk genel sekreteri Türkiye’den

“Dünya beşten büyüktür” felsefesinin emek dünyasındaki karşılığı olan konfederasyonun kuruluş manifestosunda ise “Bizler dünyanın değişik coğrafyalarından 23 ülke 35 emek konfederasyonu olarak İstanbul’da bir araya geldik ve bundan böyle dünya emeğinin hukukunu savunmak üzere Uluslararası Emek Konfederasyonu’nu (International Labour Confederation-ILC) kurduk. Umudu büyütmek için kurduğumuz ILC olarak temel bakış açımızı İstanbul’dan bütün dünyaya haykırıyoruz. İnsan ve alın teri azizdir… İnsan için sadece emeğinin karşılığı vardır; emeği dışarda tutan insana dair hiçbir tanım yeterli değildir. Savaşın değil barışın hüküm sürdüğü bir dünya için yeraltı ve yerüstü kaynakların sömürülmediği ve üretildiği topraklarda yaşayanlar tarafından adil bölüşüleceği bir düzeni kuracağız. Daha adil bir dünya için yaşasın insan, yaşasın emek” ifadeleri yer aldı.