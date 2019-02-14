Uluslararası doğrudan yatırımlarda 2018 yılının Aralık ayında yüzde 38’lik artış

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Merkez Bankasının açıkladığı uluslararası doğrudan yatırım rakamlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan uluslararası doğrudan yatırım rakamları konusunda yazılı açıklama yaptı. Rakamlara göre; Türkiye’nin 2018 yılının Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38’lik artışla 1 milyar 168 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini kaydeden, Ermut, "2018 yılı göz önüne alındığında toplam 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım miktarına ulaşılmış, böylece yıllık bazda yüzde 14’lük önemli bir artış elde edilmiştir. 2018 yılı içerisinde toplam sermaye yatırımlarında üretim 2 milyar dolar ile başı çekerken, onu sırasıyla perakende, finans ve enerji takip etti" dedi.

Dünya’da toplam UDY’nin çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018 yılında, Türkiye’nin yıllık bazda göstermiş olduğu UDY performansının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Ermut, "Bu başarı ile Türkiye sahip olduğu sağlam ekonomik temelleri ile küresel çapta ekonomisine güvenilen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıl kapanmadan, geçtiğimiz yılın rakamını geçeceğimizi ifade etmiştik, yüzde 14 artışla bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.