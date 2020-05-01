Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısından "Filistin devlettir" talebi

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yetkisine ilişkin mahkemeye sunduğu görüşünde, mahkemeden, Filistin toprakları üzerinde yargı yetkisi olduğuna hükmetmesini talep etti.

Başsavcı Bensouda tarafından hazırlanan ve UCM ilk derece dairesi tarafından yayınlanan talepte, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği ve Filistin'in bu topraklar üzerindeki mahkemeye taraf "devlet" olduğu ortaya kondu.

Mağdur ve diğer ülkelerden gelen görüşleri inceledikten sonra mahkemenin yargı yetkisine sahip olduğuna ilişkin kanaate vardığını belirten Bensouda, ilk derece mahkemesinden Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisinin teyid edilmesini istedi.

Görev süresi bu yılın sonunda dolacak olan Başsavcı Bensouda, ocak ayında, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yetkisi hakkında Filistin ve İsrail taraflarını, diğer ülke ve mağdurları, mahkemenin Filistin toprakları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin görüş bildirmeye çağırmıştı.