0553 313 94 23

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran’ın açıklamasını onayladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA), İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini duyurdu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 06:59
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran’ın açıklamasını onayladı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan UAEA tarafından Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) taraf ülkelere gönderilen son üç aylık raporda, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini KOEP çerçevesinde yürüttüğü vurgulandı.

Raporda, İran’ın 2015’de ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği’nin (AB) de aralarında bulunduğu paydaşlarla imzaladığı nükleer anlaşmanın sınırları içinde hareket ettiği belirtilerek, ülkede düşük zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarının çoğaldığının altı çizildi.

UAEA, ayrıca müfettişlerinin İran’da kontrol etmek istediği tüm yerleşkelere yönelik erişime sahip olduğunu kaydetti.

ABD’nin yaptırımlarına karşı KOEP’e taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

ABD’nin 2018'de KOEP anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından İran’a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra, KOEP'e taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 06:45
  1. iran
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    1. Dışarı çıkacaklar dikkat!..
    2. LGS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Meteorolojiden yağış uyarısı
    4. Hakim ve savcı atamaları Resmi..
    5. Elazığ’da esrar ve Metamfetamin..
    6. Kara yollarında durum
    7. 150 bin liralık cep telefonu ve..
    8. Edirne'de "tefecilik" operasyonu
    9. Bahçeli, Ülkü Ocakları iftarında
    10. Gümrük kaçağı 100 telefon yakalandı
    11. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den..
    12. Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla..
    13. Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı
    14. Bayburt’ta Sakal-ı Şerifi’e yoğun ilgi
    15. Türkiye’nin önde gelen..
    16. Kayseri'de feci kaza
    17. TEM’de yolcu servis minibüsü kaza yaptı
    18. 15 Temmuz Genelgesi yayımlandı
    19. Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı…..
    20. Cumhurbaşkanlığı’ndan Gelibolu kararı
    21. Gelibolu Yarımadası için "kesin..
    22. Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve..
    23. Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı..
    24. Bakan Soylu, Bolu'da trafik..
    25. İşte CHP'nin gerçek yüzü.....
    26. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    27. New Jersey'de Kadir Gecesi
    28. Hakim ve C. Savcısı Atama Kararı Resmi..
    29. Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Genelgesi..
    30. İİT zirvesinden, "Filistinlilerin..
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!