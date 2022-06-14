Uluslar Ligi gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynandı. Futbolseverler ise 13 Haziran Pazartesi akşamı oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi'nde son durum nedir?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 13 Haziran Pazartesi gecesi oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı.
Uluslar Ligi gecenin sonuçları
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.
Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.
A Ligi
1. Grup:
Fransa-Hırvatistan: 0-1
Danimarka-Avusturya: 2-0
B Ligi
2. Grup
İzlanda-İsrail: 2-2
C Ligi
3. Grup
Kazakistan-Slovakya: 2-1
Azerbaycan-Belarus: 2-0