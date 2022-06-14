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Spor Uluslar Ligi gecenin sonuçları
Spor

Uluslar Ligi gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynandı. Futbolseverler ise 13 Haziran Pazartesi akşamı oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi'nde son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-06-14 00:34:00 -
Uluslar Ligi gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 13 Haziran Pazartesi gecesi oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı.

Uluslar Ligi gecenin sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.

Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.

A Ligi

1. Grup:

Fransa-Hırvatistan: 0-1

Danimarka-Avusturya: 2-0

B Ligi

2. Grup

İzlanda-İsrail: 2-2

C Ligi

3. Grup

Kazakistan-Slovakya: 2-1

Azerbaycan-Belarus: 2-0

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