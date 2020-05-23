ULUSKON’dan yurt dışında ıs yapmak isteyen Türk iş dünyasına çağrı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) CEO’su Ozan Atasoy, farklı ülkelerde iş yapmak ve pazarlarına girmek isteyen iş adamları ve girişimcilere dünyanın birçok ülkesinde temsilciliği bulunan ULUSKON’a davet etti.

Atasoy, ULUSKON’un Afrika, Asya, Avrupa, Amerika kıtaları ile birlikte Ortadoğu’da bir çok ülkelede teşkilatlanmış ve çok büyük bir iş networküne sahip bir kuruluş olduğunu kaydetti. Atasoy, ULUSKON’un hem Türk ekonomisine hem de dünya ekonomisine büyük katkı sunduğunu kaydederek, “Uluslararası alanda iş yapmak, ihracat ve yatırım yapmak için iş insanlarımızı ULUSKON’a davet ediyoruz. Ürettiği bir ürün olup dünyada pazar arayışında olan iş insanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Gelin sizi aradığınız pazara ulaştıralım. Biz uluslararası iş dünyasında bir köprü görevi görüyoruz. İs insanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız”

“Siz de yurt dışında bir iş kurup bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız ULUSKON’a gelin”

Yurt dışında şirket kurmak isteyen yüzlerce girişimcinin bulunduğunu kaydeden Atasoy, yurt dışında yapılacak işler hakkında gerekli analizleri tamamlayanların seçtikleri ülkelerde hem şirket kurabildiklerini hem de karlı bir sürece adım atabildiklerini ifade eden Atasoy şunları söyledi:

“Yurt dışında iş kurma düşünüldüğü kadar zor olmasa da girişimcilerin başarılarının ardında öncesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar yatıyor. Bir çok ülke barındırdıkları ekonomik imkanlar hem de gümrük avantajları sayesinde ilgi görüyor. Bazı ülkeler ise girişimci ithal etmek ve ülke ekonomilerine katkıda bulunmak amacı ile ekonomik avantajlar sağlıyorlar. Siz de yurt dışında bir iş kurup bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız ULUSKON’un bütün dünyada oluşturduğu yatırım yapılabilir ülkeleri kapsayan bir liste oluşturduk.”

“Dünyanın birçok ülkesi yatırımcılar için adeta bir cennet"

“Dünyanın bir çok ülkesinin yatırımcılar için adeta cennet olduğunu ifade eden Atasoy, “Bu ülkelerde uluslararası yatırım ve iş dünyası konfederasyonu temsilcileri hangi ülkede iş yapmak istiyorsanız Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri ve Amerika’da her konuda destek ve hizmet verecekler.

Dünyanın birçok ülkesi yatırımcılar için adeta bir cennet olarak nitelendiriliyor. Özellikle siyasi istikrarı sağlayan, yabancı yatırımcıların haklarını koruyan, vergi avantajları sunan, gizlilik vadeden ve sektörel fırsatlar bakımından zengin olan ülkeler ticaret yapmak isteyenler için önemli kazanç potansiyeli barındırıyor” diye konuştu.