Göksu Akit TV’de açıkladı! Esenler’de 68 bin 500 konut yenilendi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL



Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Akit TV, önemli isimleri ekranlarında ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Akit TV’de Erkan Tan’ın sunduğu “Akit Özel” programına konuk oldu. Göksu, programda belediyecilik anlayışından Esenler’de hayata geçirilen sosyal projelere, kentsel dönüşüm çalışmalarından güvenlik uygulamalarına, İstanbul’daki yerel yönetimlerden Türkiye’nin siyasi gündemine kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Belediyeciliğin büyük emek, fedakârlık ve özveri gerektiren bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan Göksu, başarılı bir şehir yönetiminin temelinde şehirle gönül bağı kurmanın bulunduğunu belirtti. Göksu, belediye başkanının yalnızca şehrin fiziki ihtiyaçlarını karşılayan bir yönetici değil, aynı zamanda o şehrin insanıyla gönül bağı kuran ve onların beklentilerini anlayan bir hizmetkâr olması gerektiğini ifade etti.

“Şehre gönlünüzü açmazsanız şehir de size sırrını açmaz”

Belediye başkanının öncelikle şehri ve şehirde yaşayan insanları anlaması gerektiğini vurgulayan Göksu, “Belediyecilik çok emek isteyen, aynı zamanda fedakârlık ve feragat isteyen bir iştir. Eğer siz gönlünüzü o şehre açmazsanız, şehir de size esrarını açmaz. Temel kural budur” ifadelerini kullandı. Şehrin yalnızca binalardan, yollardan ve beton yapılardan oluşmadığını belirten Göksu, “Şehrin üzerinde yaşanmaz, şehrin içinde yaşanır” sözleriyle şehir yönetimine bakışını özetledi. Şehrin insanın hayatındaki en önemli mekânlardan biri olduğunu ifade eden Göksu, şehrin ev, ekmek, çocuk, dostluk, hastane, şifa, aş ve su anlamına geldiğini söyledi. Göksu, belediyecilikte yapılacak hizmetlerin vatandaşın beklentileri üzerinden şekillenmesi gerektiğini de belirterek, çocuklardan kadınlara, yaşlılardan esnafa ve çalışanlara kadar toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarının ayrı ayrı tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Kendi kariyerinizi değil, şehrin geleceğini planlayın”

Belediye başkanlarının kendi kariyerlerini merkeze almaması gerektiğini vurgulayan Göksu, “Bir şehirde nereye baktığınız çok kıymetli. Eğer şehirde kendinize göre bir şehir kurgularsanız, kendi kariyerinizi planlamaya kalkarsanız kaybedersiniz” dedi. Göksu, buna karşılık insanların beklentilerini dikkate alan, onların hayatını kolaylaştıran ve şehir sakinleriyle duygusal bağ kurabilen bir yönetim anlayışının şehirle bütünleşmeyi sağlayacağını söyledi.

15 Temmuz’da 35 bin kişiyle yürüdüler

Göksu, şehirle kurulan gönül bağının en somut örneklerinden biri olarak 15 Temmuz’un 10. yıl dönümünde Esenler’de gerçekleştirilen anma programını gösterdi. 15 Temmuz’un Türkiye açısından tarihi bir kırılma noktası olduğunu belirten Göksu, Esenler’in de bu süreçte şehitlerin verildiği ilçelerden biri olduğunu ifade etti. Bu nedenle 15 Temmuz hafızasının 7’den 70’e bütün nesillere aktarılması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Göksu, ilçe yöneticileriyle birlikte tüm Esenler halkını programa davet ettiğini aktardı. Göksu, emniyet kayıtlarına göre 35 bin kişinin programa katıldığını belirterek, vatandaşlarla birlikte açık alanda akşam namazı kıldıklarını ve ardından meydana doğru yürüdüklerini söyledi. Bu katılımı belediye ile vatandaş arasındaki gönül birlikteliğinin göstergesi olarak değerlendiren Göksu, “Bir şehirle kendinizi aynı göreceksiniz. Şehirle iç dünyanızı birleştireceksiniz. Şehrin sokağını gönülden seveceksiniz” dedi.

“Esenler’in çocuğu güldüğünde kendi çocuğum gülmüş gibi mutlu oluyorum”

Göksu, belediye başkanının şehirde yaşayan insanları kendi ailesinden görmesi gerektiğini de belirterek, Esenler sokaklarında karşılaştığı çocuklara yönelik duygusunu anlattı. “Esenler’in sokağında tebessüm eden bir çocuğu gördüğümde, kendi çocuğum tebessüm ettiğinde nasıl mutlu oluyorsam öyle mutlu oluyorum” diyen Göksu, belediyeciliğin yalnızca teknik hizmetlerden değil, insanla kurulan bağdan oluştuğunu dile getirdi. Göksu, göreve geldiğinde ilk olarak Esenler halkının belediyeden beklentilerini tespit ettirmek amacıyla akademik çalışmalar yaptırdığını anlattı. “Şehir benden ne bekliyor?” sorusunun cevabını aradığını belirten Göksu, elde edilen veriler doğrultusunda Esenler’in sosyal, kültürel ve mekânsal dönüşüme ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu çerçevede belediyeciliğin beş temel alanının bulunduğunu ifade eden Göksu; insanı, işi, finansı, zamanı ve iletişimi yönetmenin şehir yönetiminin temel unsurları olduğunu söyledi.

“Esenler’in algısını değiştirmemiz gerekiyordu”

Göksu, göreve başladığı dönemde Esenler hakkında toplumda oluşmuş bazı olumsuz algılar bulunduğunu ve ilk olarak bu algıyı değiştirmek zorunda olduklarını söyledi. Esenler’e ilişkin bazı kurumlarda bile olumsuz bir algının bulunduğunu anlatan Göksu, bir kurum yöneticisinin eski araçların ilçeye gönderilmesi halinde araçların yakılabileceğini söylediğini aktardı. Bunun üzerine “Bugüne kadar kaç aracınızı yaktı?” diye sorduğunu belirten Göksu, somut veriye dayanmayan bir algıyla mücadele edilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Sosyal dönüşüm hamlesi

Esenler’de sosyal dönüşümün güvenlikten başladığını belirten Göksu, ilçedeki kültür-sanat ve gençlik çalışmalarına da dikkat çekti. Türkiye’de gençlik köyü bulunan tek belediye olduklarını ifade eden Göksu, çocukların burada kamp yaptığını ve gece konaklayabildiğini söyledi. Kültür-sanat etkinlikleri için kullanılan kapasitenin de 250 koltuktan 11 bin koltuğa çıkarıldığını belirtti. Esenler’de yoksullukla mücadele kapsamında istihdam merkezinin kurulduğunu anlatan Göksu, vatandaşların iş bulmasına yönelik özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göksu, bugüne kadar 83 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sağladıklarını ifade etti. İşsiz vatandaşlara iş teklifinde bulunulduğunu, ihtiyaç sahibi vatandaşların ise sosyal destek mekanizmalarından yararlandırıldığını belirtti.

“Türkiye’nin ilk sosyal marketini açan belediyeyiz”

Esenler Belediyesi tarafından sosyal market uygulamasının da hayata geçirildiğini belirten Göksu, bunun Türkiye’deki ilk örneklerden biri olduğunu söyledi. Para kullanılmayan sosyal markette ihtiyaç sahiplerine kart verildiğini anlatan Göksu, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda marketten alışveriş yapabildiğini belirtti. Bunun yanında belediyenin aşevinde her gün yaklaşık 5 bin kişiye ücretsiz yemek verildiğini söyledi.

Metruk yapılar yıkıldı, suçla mücadele güçlendirildi

Esenler’de güvenliği yalnızca kolluk tedbirleriyle değil, mekânsal dönüşümle de ele aldıklarını belirten Göksu, metruk yapıların önemli bir bölümünü ortadan kaldırdıklarını ifade etti. 2010 yılında İller Bankası'ndan 100 milyon lira kredi kullandığını belirten Göksu, ilçedeki metruk yapıların yıkıldığını ve suç işlenmesine zemin hazırlayabilecek alanların ortadan kaldırıldığını söyledi. Göksu, bu çalışmaların ardından Esenler’in suç oranlarında önemli bir değişim yaşandığını ve ilçenin güvenlik açısından önemli bir noktaya geldiğini savundu. Esenler’de güvenlik ve akıllı şehir uygulamalarına da değinen Göksu, ilçenin bütün sokak ve caddelerinde yapay zekâ destekli kamera sisteminin bulunduğunu söyledi. Göksu, 1.291 cadde ve sokakta 1.616 kameranın 24 saat boyunca tek merkezden takip edildiğini, sistemin yapay zekâ destekli olduğunu ve bazı kameralarda yüz tanıma sistemlerinin bulunduğunu ifade etti.

“Önce iş yapma iradeniz olacak”

Muhalefet belediyelerinin merkezi yönetim tarafından engellendikleri yönündeki eleştirilere de cevap veren Göksu, belediyelerin önce iş yapma iradesi, vizyonu, birikimi ve heyecanı ortaya koyması gerektiğini söyledi.

“Önce siz iş yapma iradesini ortaya koyacaksınız. İş yapmak için vizyonunuz, birikiminiz ve heyecanınız olacak” diyen Göksu, AK Parti anlayışında vatandaşın siyasi kimliğine bakılmaksızın topluma katkı sunan projelerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Esenler’de 68 bin 500 konut yenilendi

Programın önemli başlıklarından birini ise kentsel dönüşüm oluşturdu. Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarını ilk başlatan belediye başkanlarından biri olduğunu ifade eden Göksu, Esenler’de dönüşümün yerinde dönüşüm anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi. Bugüne kadar 68 bin 500 konutun yenilendiğini belirten Göksu, 2026 yılı sonuna kadar 18 bin 786 bağımsız birimin daha dönüşüm sürecine alınacağını ve çalışmaların toplamda yaklaşık 100 bin bağımsız birime ulaşacağını kaydetti. Göksu, Esenler’deki ilk büyük kentsel dönüşüm adımlarından birini de anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Esenler’de ilk kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatıldığını belirten Göksu, vatandaşların kendisine duyduğu güven sayesinde dönüşümün hızlı ilerlediğini söyledi. Göksu, bir mahallede dönüşüm yapılacağını ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıklamasının ardından vatandaşların bir hafta içerisinde evlerini boşalttığını belirterek, “Ne sözleşme imzaladılar ne protokol. Başkan söz verdi, kimseyi mağdur etmeyeceğim dedi. Elhamdülillah hiç kimseyi mağdur etmedik” ifadelerini kullandı.

“100 bin konuta doğru gidiyoruz”

Esenler’in yapı stokunun önemli ölçüde yenilenmesi gerektiğini belirten Göksu, ilçenin zemininden ziyade yapı stokunun sorunlu olduğuna dikkat çekti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca binaları yenilemek anlamına gelmediğini ifade eden Göksu, yeni alanlarda parklar, otoparklar ve sosyal donatı alanlarının da oluşturulduğunu söyledi. Esenler’de sokak sokak dönüşüm haritası hazırladıklarını belirten Göksu, hedeflerinin yaklaşık 100 bin bağımsız birime ulaşarak ilçenin ana damarlarını dönüştürmek olduğunu kaydetti. Göksu, kentsel dönüşüm kapsamında dikkat çeken bir başka kararını da anlattı. Yaklaşık 82 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 100 konut bulunduğunu belirten Göksu, alanın imarlı olmasına rağmen imarı kapattığını söyledi. Göksu, söz konusu alanın imarının kullanılmasının belediyeye yüksek miktarda gelir sağlayabileceğini ancak bunun yerine vatandaşların güvenli konutlara taşınmasını tercih ettiklerini ifade etti.

Siyasi tartışmalar: “Millet hizmeti mukayese ediyor”

Göksu, yerel yönetimlerdeki siyasi performansın vatandaş tarafından artık daha yakından değerlendirildiğini savundu. 2019’dan bu yana vatandaşların farklı belediye yönetimlerini karşılaştırma imkânı bulduğunu ifade eden Göksu, seçmenin sandığa giderken belediyelerin ortaya koyduğu hizmetleri dikkate aldığını söyledi. Göksu, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi başarısının arkasında ise “samimiyet, gayret ve istikamet” bulunduğunu savundu. AK Parti’nin milletin durduğu yerde durduğunu ve milletin baktığı yere baktığını belirten Göksu, “Millete istikamet tayin etmez, milletin istikametini istikamet olarak alır” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

AK Parti’nin siyaset anlayışında devlet-millet ilişkisinin yeniden tanımlandığını ifade eden Göksu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışının temel bir yaklaşım olduğunu söyledi. Devletin millet için var olduğunu savunan Göksu, Türkiye’nin kendi değerleri ve imkânlarıyla kalkınabileceğinin ortaya konulduğunu belirtti. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yükselmesini de bu anlayışın sonuçlarından biri olarak değerlendirdi. Göksu, AK Parti döneminde toplumun daha önce siyasetin dışında bırakıldığını düşündüğü kesimlerin merkeze taşındığını savundu. “Toplumda ötekileştirilen, inancından dolayı horlanan Anadolu Müslümanlığını merkeze getirdi” diyen Göksu, bu kesimlere kendi değerlerinden utanmamaları gerektiği mesajının verildiğini ifade etti.

“Siyaset magazinle değil, hizmetle ölçülür”

Programın son bölümünde siyasi davalar ve muhalefetin eleştirilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Göksu, AK Parti’nin siyasi mühendislikle hareket etmediğini savundu. Siyasetin günlük tartışmalar ve magazinleşmiş söylemler üzerinden yürütülemeyeceğini ifade eden Göksu, seçmenin siyasetçileri yaptıkları işler, kullandıkları dil, ortaya koydukları vizyon ve geçmişteki başarıları üzerinden değerlendirdiğini söyledi. Türkiye’de “Araftaki seçmen” olarak nitelendirdiği bir kitlenin bulunduğunu söyleyen Göksu, seçim sonuçlarında bu seçmen grubunun önemli rol oynadığını belirterek, “Siyasette sonucu Araftaki seçmen belirler. Bunlar da hikmete bakarlar” dedi.

“Dünyanın kaderiyle insanlığın kaderi…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Göksu, Erdoğan’ın dünya siyasetinde farklı taraflarla iletişim kurabilen bir lider olduğunu savundu. Erdoğan’ın uluslararası krizlerde arabuluculuk rolüne dikkat çeken Göksu, “Dünyada bir gözyaşı varsa yüreği yanan” bir lider profili çizdi. Göksu, konuşmasını “Biz onun yol arkadaşlarıyız. İnşallah onun yükünü almayı bizlere nasip eylesin” dedi.