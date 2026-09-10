Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Programda konuşan Vali Kızılkaya, kentin 27 farklı üzüm gen kaynağına sahip olduğunu belirterek, "2025 yılı TÜİK verilerine göre kentimizde 27 bin 956 dekar alanda 45 bin 261 ton üzüm üretildi. Bu üretim miktarıyla Siirt, Türkiye genelinde 9. sırada yer alıyor. Üzümümüz sofralık tüketimin yanı sıra pekmez, pestil, cevizli sucuk, şıra ve kuru üzüm gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor" dedi. Kadınların üretime ve ekonomiye katılımına dikkat çeken Vali Kızılkaya, GAP İdaresi finansmanıyla Pirinçli köyünde kurulan Siirt Tayfi Üzümü Yaprak Salamura İşleme Tesisinde 7 kadın girişimcinin istihdam edildiğini söyledi. Tesiste işlenen yaprakların 'Mavit' markasıyla ulusal marketlerde yer aldığını vurgulayan Kızılkaya, ürünlerin Avusturya'ya da ihraç edildiğini ifade etti. 2020-2025 yılları arasında Siirt Valiliği ve GAP İdaresi destekleriyle 198 dekar alanda modern bağ, 40 dekar alanda ise damla sulama sistemi kurulduğunu kaydeden Vali Kızılkaya, üreticilere 259 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldığını ve bağcılık projelerine toplam 16 milyon 273 bin lira destek sağlandığını belirtti. Vali Kızılkaya, hedeflerinin kentin üzüm üretiminde ilk 5 il arasına girmesi olduğunu sözlerine ekledi.