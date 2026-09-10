Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Hasat programında konuşan Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ise bahar aylarındaki bol yağışların rekolteye olumlu yansıdığını belirterek, "Tayfi üzümü hem ekonomik değeri yüksek hem de tezgahta dayanıklılık süresi uzun olan bir çeşidimiz. Yağmurların bol olmasıyla bu yıl verim çok güzel. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi. Üretici Tarık Aziz İdiz de köyde her yıl üzüm ve nar üretimi yapıldığını, elde edilen ürünlerin pekmez, sirke, nar ekşisi gibi türevlere dönüştürülerek Van başta olmak üzere çevre illere pazarlandığını ifade etti.