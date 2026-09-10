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Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Siirt’in Şirvan ilçesinde başlayan tayfi üzümü hasadı, bu yıl ihracat başarısıyla da dikkat çekiyor. Pirinçli köyünde işlenen üzüm yaprakları Avusturya’ya gönderilirken, kentte üzüm üretiminin ilk 5’e taşınması hedefleniyor.

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Foto - Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Pirinçli köyünde, bölgenin tescilli lezzetlerinden tayfi üzümünün hasadı düzenlenen törenle başladı. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte üretilen tayfi üzümü yapraklarının Avusturya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Siirt'in üzüm üretiminde Türkiye'nin ilk 5 ili arasına girmesini hedefliyoruz" dedi.

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Foto - Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Pirinçli köyünde gerçekleştirilen tayfi üzümü hasat programına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Şirvan Kaymakamlığı yetkilileri, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve çiftçiler bağa girerek sezonun ilk tayfi üzümlerini topladı.

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Foto - Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Programda konuşan Vali Kızılkaya, kentin 27 farklı üzüm gen kaynağına sahip olduğunu belirterek, "2025 yılı TÜİK verilerine göre kentimizde 27 bin 956 dekar alanda 45 bin 261 ton üzüm üretildi. Bu üretim miktarıyla Siirt, Türkiye genelinde 9. sırada yer alıyor. Üzümümüz sofralık tüketimin yanı sıra pekmez, pestil, cevizli sucuk, şıra ve kuru üzüm gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor" dedi. Kadınların üretime ve ekonomiye katılımına dikkat çeken Vali Kızılkaya, GAP İdaresi finansmanıyla Pirinçli köyünde kurulan Siirt Tayfi Üzümü Yaprak Salamura İşleme Tesisinde 7 kadın girişimcinin istihdam edildiğini söyledi. Tesiste işlenen yaprakların 'Mavit' markasıyla ulusal marketlerde yer aldığını vurgulayan Kızılkaya, ürünlerin Avusturya'ya da ihraç edildiğini ifade etti. 2020-2025 yılları arasında Siirt Valiliği ve GAP İdaresi destekleriyle 198 dekar alanda modern bağ, 40 dekar alanda ise damla sulama sistemi kurulduğunu kaydeden Vali Kızılkaya, üreticilere 259 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldığını ve bağcılık projelerine toplam 16 milyon 273 bin lira destek sağlandığını belirtti. Vali Kızılkaya, hedeflerinin kentin üzüm üretiminde ilk 5 il arasına girmesi olduğunu sözlerine ekledi.

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Foto - Siirt’in tescilli lezzeti Avrupa yolcusu! Hasadı başladı, yaprağı sınırları aştı

Hasat programında konuşan Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ise bahar aylarındaki bol yağışların rekolteye olumlu yansıdığını belirterek, "Tayfi üzümü hem ekonomik değeri yüksek hem de tezgahta dayanıklılık süresi uzun olan bir çeşidimiz. Yağmurların bol olmasıyla bu yıl verim çok güzel. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi. Üretici Tarık Aziz İdiz de köyde her yıl üzüm ve nar üretimi yapıldığını, elde edilen ürünlerin pekmez, sirke, nar ekşisi gibi türevlere dönüştürülerek Van başta olmak üzere çevre illere pazarlandığını ifade etti.

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