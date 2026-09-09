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Dünya Katliamcı general bir fare gibi yakalandı
Dünya

Katliamcı general bir fare gibi yakalandı

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Katliamcı general bir fare gibi yakalandı

Suriye’de 1982 Hama Katliamı’na katılmak ve 2011’de başlayan halk gösterilerinin kanlı şekilde bastırılmasında rol almakla suçlanan devrik Esed rejiminin eski Tümgenerali Muhammed Ali Durgam, Tartus’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye’de 1982 Hama Katliamı’na katılmak ve 2011’de başlayan halk gösterilerinin kanlı şekilde bastırılmasında rol almakla suçlanan devrik Esed rejiminin eski Tümgenerali Muhammed Ali Durgam, Tartus’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Durgam’ın Terörle Mücadele İdaresiyle gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Uzun süren takip sonucu yakalanan Durgam’ın soruşturmasının devam ettiği ve işlemler tamamlandıktan sonra yargıya sevk edileceği bildirildi.

 

HAMA KATLİAMI’NDA GÖREV YAPTI

Askerî kayıtlara göre Durgam, Hafız Esed rejiminin 1982’de gerçekleştirdiği Hama Katliamı sırasında Rıfat Esed’e bağlı Savunma Tugaylarında birlik komutanıydı.

Hama, 27 gün boyunca tanklar ve ağır silahlarla kuşatılmış; binlerce insan öldürülmüş, çok sayıda kişi kaybedilmişti. Katliamda hayatını kaybedenlerin sayısının bazı kaynaklara göre 40 bine ulaştığı belirtiliyor.

Durgam, 2009-2013 yılları arasında Mahir Esed’in kontrolündeki Dördüncü Tümenin saha komutanlığını da yürüttü. Eski general, 2011’de özgürlük ve adalet talebiyle başlayan gösteriler sırasında sivillere ateş açılması için emir vermek ve keyfî tutuklamalarda bulunmakla suçlanıyor.

 

ZULMÜN HESABI SORULUYOR

Esed rejimi döneminde binlerce Suriyeli, başta Sednaya olmak üzere cezaevleri ve istihbarat merkezlerinde işkence altında hayatını kaybetti. On binlerce kişinin akıbeti hâlâ bilinmezken milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Durgam’ın yakalanması, rejimin zulüm düzeninde görev alanların adalet önüne çıkarılması bakımından önemli ve olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak gerçek adaletin sağlanması için suçlamaların bağımsız ve şeffaf bir yargılama sürecinde ele alınması gerekiyor.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyruluyor:

“Sakın Allah’ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.”
(İbrahim, 42)

Aradan onlarca yıl geçse de Hama’da, Dera’da, Humus’ta ve rejimin işkence hanelerinde katledilen mazlumların dosyaları kapanmadı. Durgam’ın yakalanması, Suriye halkının beklediği adalet yolunda atılmış önemli bir adımdır.

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