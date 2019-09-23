Ulusalcı Doğu Perinçek'ten edepsizlik!

Türkiye'de son süreçte cemaat ve tarikatlara yönelik algı operasyonları üzerinden karalama kampanyaları gerçekleştiriliyor. Özellikle bazı kesimler tarafından yürütülen karalama kampanyası çerçevesinde cemaat ve tarikatların toplum nezdindeki itibari zedelenmeye çalışılıyor.

Cemaat ve tarikatlara yönelik karalama kampanyaları dikkat çekerken Independent Türkçe'ye konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ilginç sözler sarf etti. 13 Mart 2014 tarihinde yapmış olduğu açıklamayı hatırlatan Perinçek, "‘Türkiye’de cemaatler, tarikatlar temizlenecek’ dedim. Bakın temizleniyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'in Independent Türkçe'ye vermiş olduğu röportajdan ilgili bölüm şu şekilde:

Tarikatlar konusunda ne yapılmalı?

13 Mart 2014 günü Silivri’den çıktığımda ‘Kınından çıkmış kılıç gibiyiz’ demiştim. ‘Türkiye’de cemaatler, tarikatlar temizlenecek’ dedim. Bakın temizleniyor. En tehlikeli cemaat temizlendi. Türkiye’de gericilik her zaman emperyalizmin kontrolünde olmuştur. Emperyalizmle iş birliği yapmayan bir gericilik bugün Türkiye’ye tehdit oluşturmaz.