Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu" yeniden toplandı.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının seyrine ilişkin bilgi verilen toplantıda, Bakanlığın pandemiyle mücadele kapsamında aldığı tedbirler görüşüldü.

Diğer bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin söz aldığı toplantıda, bu dönemdeki önlemler, ihtiyaçlar ve Sağlık Bakanlığından beklentiler ele alındı.

Pandemi kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla "Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu" her hafta toplanmaya devam edecek.