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Eğitim Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?
Eğitim

Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?

Bartın yarın okul var mı? Bartın'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Bartın Ulus yarın okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:52:00 -
Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?

Yurdun büyüm bölümü kara kışa teslim. Bartın'da kar yağışı etkisini sürdürürken öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın Ulus'ta okullar var mı?

Ulus yarın okullar tatil mi 22 Aralık | Bartın Ulus okullar tatil mi?

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?
Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?

Eğitim

Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?

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